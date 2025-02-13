Цього тижня в Лізі чемпіонів розпочалась стадія плей-оф сезону 2024-2025. На середу, 12 лютого, було винесено чотири матчі 1/16 фіналу, повідомляє 24 Канал.

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Ганьба італійців

Матч раннього слоту одразу подарував фанатам першу сенсацію у плей-оф. Аталанта несподівано поступилась на виїзді скромному Брюгге. У першому таймі команди обмінялись голами, а під завісу матчу бельгійці отримали право на пенальті, який і був реалізований.

Відеоогляд матчу Брюгге – Аталанта:

Також провалився ще один представник Серії А Мілан. Команда Сержіу Консейсау нічого не змогла вдіяти у Роттердамі проти Феєнорда. Взимку Мілан ослабив нідерландців купівлею їх головного форварда Хіменеса.

Втім мексиканець не вразив проти свого колишнього клубу, а єдиний гол у матчі був забитий на старті його експартнером по команді Ігорем Пайшау.

Відеоогляд матчу Феєнорд – Мілан:

Трубін на висоті

Ввечері ж найбільш інтригуючим матчем був бій між Монако та Бенфікою. Анатолій Трубін традиційно вийшов зі старту у португальців, тоді як у монегасків в основу потрапив росіянин Головін.

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До слова, українець знову не потис руку представнику країни-терористки перед стартом зустрічі. Зазвичай Монако був зручним суперником для "орлів" і цей матч не став виключенням. Кульмінація зустрічі відбулась після перерви.

Спочатку Павлідіс вивів Бенфіку вперед, а за кілька хвилин Аль-Мусраті підвів Монако та залишив команду у меншості через другу жовту картку. Зрештою гра завершилась мінімальною перемогою португальців. Трубін окрім кліншиту записав на свій рахунок три сейви.

Відеоогляд матчу Монако – Бенфіка:

Не без проблем, але очікувано свою перемогу здобула Баварія. Мюнхенці двічі забили на полі Селтіка, але під завісу зустрічі дали шотландцям скоротити відставання. Матчі-відповіді у всіх чотирьох парах пройдуть у наступний вівторок, 18 лютого.

Відеоогляд матчу Селтік – Баварія:

Всі результати Ліги чемпіонів за 12 лютого: