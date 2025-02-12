Монако – Бенфіка 0:1

Голи: Павлідіс 48

Вилучення: Ель-Мусраті, 52

У середу, 12 лютого, відбулись матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. У другий день стикових ігор головного європейського турніру Бенфіка зіграла на виїзді з Монако, повідомляє 24 канал.

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Трубін знову не потис руку Головіну

Головним хайлайтом поєдинку стало традиційне рукостискання футболістів перед матчем. Анатолій Трубін знову продемонстрував свою українську позицію та не потис руку російському гравцю Монако Алєксандру Головіну.

Перший тайм лігочемпіонівського поєдинку голів вболівальникам не подарував. Бенфіка віддала ініціативу Монако та намагалась ловити суперників на контратаках.

Монегаски мали шанси вийти вперед, але Анатолій Трубін впевнено зіграв на лінії воріт. "Орли" також не скористались нагодами, аби забити бодай один гол. Команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Монако залишилось в меншості

Початок другого тайму видався багатим на моменти. Вже на 48-й хвилині матчу Бенфіка змогла відкрити рахунок. Вангеліс Павлідіс ефектно перекинув голкіпера після виходу віч-на-віч.

Відео голу Павлідіса у ворота Монако:

За 4 хвилини монегаски залишились у меншості. Алі Ель-Мусраті забув, що має жовту картку та почав сперечатись з арбітром після сутички з гравцем Бенфіки, вимагаючи покарання супернику, проте рефері вирішив вилучити Ель-Мусраті.

Команди продовжили обмінюватись зустрічними атаками. Проте справа до забитих м'ячів не доходила. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою Бенфіки 1:0.

Другий матч між Монако та Бенфікою відбудеться у Португалії – 18 лютого о 22:00 за київським часом.