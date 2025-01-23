В Лиге чемпионов 2024-2025 остался лишь один тур до завершения основной стадии. В этом сезоне турнир претерпел реформ, ведь были отменены группы и все команды оказались в общей турнирной таблице, сообщает 24 Канал.

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Осталось шесть мест

Согласно новому формату, по итогам восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. Среди них уже гарантированно окажутся Ливерпуль и Барселона.

В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. В общем уже определились 18 из 24-х участников плей-офф:

Ливерпуль

Барселона

Арсенал

Интер

Атлетико

Милан

Аталанта

Байер

Астон Вилла

Монако

Фейеноорд

Лилль

Брест

Боруссия Д

Бавария

Реал

Ювентус

Селтик

ПСВ

На одну из последних шести путевок претендует донецкий Шахтер, который в среду, 22 января, победил французский Брест. Впрочем шансы команды Пушича выглядят откровенно призрачными.

"Горняки" подошли к последнему туру на 27-м месте, поэтому в последнем туре Шахтеру надо обойти как минимум трех оппонентов. Сама команда сыграет на выезде с дортмундской Боруссией.

Турнирная таблица Лиги чемпионов:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ливерпуль 7 0 0 15-2 21 2 Барселона 6 0 1 26-11 18 3 Арсенал 5 1 1 14-2 16 4 Интер 5 1 1 8-1 16 5 Атлетико 5 0 2 16-11 15 6 Милан 5 0 2 13-9 15 7 Аталанта 4 2 1 18-4 14 8 Байер 4 1 2 13-7 13 9 Астон Вилла 4 1 2 9-4 13 10 Монако 4 1 2 13-10 13 11 Фейеноорд 4 1 2 17-15 13 12 Лилль 4 1 2 11-9 13 13 Брест 4 1 2 10-8 13 14 Боруссия Д 4 0 3 19-11 12 15 Бавария 4 0 3 17-11 12 16 Реал 4 0 3 17-12 12 17 Ювентус 3 3 1 9-5 12 18 Селтик 3 3 1 11-10 12 19 ПСВ 3 2 2 13-10 11 20 Брюгге 3 2 2 6-8 11 21 Бенфика 3 1 3 14-12 10 22 ПСЖ 3 1 3 10-8 10 23 Спортинг 3 1 3 12-11 10 24 Штутгарт 3 1 3 12-13 10 25 Манчестер Сити 2 2 3 15-13 8 26 Динамо Загреб 2 2 3 10-18 8 27 Шахтер 2 1 4 7-13 7 28 Болонья 1 2 4 3-8 5 29 Спарта 1 1 5 7-19 4 30 Лейпциг 1 0 6 8-14 3 31 Жирона 1 0 6 4-11 3 32 Црвена Звезда 1 0 6 12-22 3 33 Штурм 1 0 6 4-14 3 34 Зальцбург 1 0 6 4-23 3 35 Слован 0 0 7 6-24 0 36 Янг Бойз 0 0 7 3-23 0

Поскольку разница мячей Шахтера является худшей среди конкурентов (-6), ему необходимо не только побеждать соперника. Надо делать это с как можно большим счетом. При этом нужно еще и совпадение следующих условий:

Динамо Загреб не выиграет дома у Милана

Манчестер Сити не выигрывает дома у Брюгге

Штутгарт проигрывает ПСЖ в 4 или более голов

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К сожалению, такие условия делают "горняков" откровенным андердогом в этой борьбе. Проход Шахтера в плей-офф оценивают коэффициентом аж 125,00. Куда лучше шансы у Манчестер Сити (1,20) и Штутгарта (1,55).

При этом Шахтер будет андердогом непосредственно в матче с Боруссией. Победа дончан оценивается в 7,30, тогда как "шмелей" в 1,40. Коэффициент на ничью составляет 5,30.

Напомним, что возвращение Шахтера в Лигу чемпионов пока под вопросом. В следующем сезоне Украина будет представлена в этом турнире только чемпионом и сейчас Динамо опережает "горняков" аж на 10 очков, а Александрия – на пять.