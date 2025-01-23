Шансов почти нет: при каких сказочных условиях Шахтер выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
Дончане остались в борьбе за проход дальше в Лиге чемпионов, однако вероятность этого очень призрачна. Для ее выполнения нужно совпадение четырех не слишком реалистичных условий.
В Лиге чемпионов 2024-2025 остался лишь один тур до завершения основной стадии. В этом сезоне турнир претерпел реформ, ведь были отменены группы и все команды оказались в общей турнирной таблице, сообщает 24 Канал.
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Осталось шесть мест
Согласно новому формату, по итогам восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. Среди них уже гарантированно окажутся Ливерпуль и Барселона.
В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. В общем уже определились 18 из 24-х участников плей-офф:
- Ливерпуль
- Барселона
- Арсенал
- Интер
- Атлетико
- Милан
- Аталанта
- Байер
- Астон Вилла
- Монако
- Фейеноорд
- Лилль
- Брест
- Боруссия Д
- Бавария
- Реал
- Ювентус
- Селтик
- ПСВ
На одну из последних шести путевок претендует донецкий Шахтер, который в среду, 22 января, победил французский Брест. Впрочем шансы команды Пушича выглядят откровенно призрачными.
"Горняки" подошли к последнему туру на 27-м месте, поэтому в последнем туре Шахтеру надо обойти как минимум трех оппонентов. Сама команда сыграет на выезде с дортмундской Боруссией.
Турнирная таблица Лиги чемпионов:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|Барселона
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|Арсенал
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|Интер
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|Атлетико
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|Милан
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|Аталанта
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|Байер
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|Астон Вилла
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|Монако
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Фейеноорд
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|Лилль
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|Брест
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|Боруссия Д
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|Бавария
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|Ювентус
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|Селтик
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|Брюгге
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|Бенфика
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|ПСЖ
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|Спортинг
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|Штутгарт
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|Манчестер Сити
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо Загреб
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|Болонья
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|Спарта
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|Лейпциг
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|Црвена Звезда
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|Зальцбург
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|Слован
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|Янг Бойз
|0
|0
|7
|3-23
|0
Поскольку разница мячей Шахтера является худшей среди конкурентов (-6), ему необходимо не только побеждать соперника. Надо делать это с как можно большим счетом. При этом нужно еще и совпадение следующих условий:
- Динамо Загреб не выиграет дома у Милана
- Манчестер Сити не выигрывает дома у Брюгге
- Штутгарт проигрывает ПСЖ в 4 или более голов
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Прогноз Favbet
К сожалению, такие условия делают "горняков" откровенным андердогом в этой борьбе. Проход Шахтера в плей-офф оценивают коэффициентом аж 125,00. Куда лучше шансы у Манчестер Сити (1,20) и Штутгарта (1,55).
При этом Шахтер будет андердогом непосредственно в матче с Боруссией. Победа дончан оценивается в 7,30, тогда как "шмелей" в 1,40. Коэффициент на ничью составляет 5,30.
Напомним, что возвращение Шахтера в Лигу чемпионов пока под вопросом. В следующем сезоне Украина будет представлена в этом турнире только чемпионом и сейчас Динамо опережает "горняков" аж на 10 очков, а Александрия – на пять.