Только чудо выведет Шахтер в плей-офф: как выглядит таблица Лиги чемпионов перед последним туром

Донецкая команда обыграла Брест и осталась в борьбе за последние места в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, шансы "горняков" подвинуть Манчестер Сити или Штутгарт выглядят крайне призрачными.

В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялся седьмой тур основного этапа. В среду, 22 января, было отыграно девять матчей, а перед плей-офф осталось провести всего один тур, сообщает 24 Канал.

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Финиш – через неделю

Напомним, что по новому формату в основную стадию попали 36 команд и они не делились на группы. Все клубы играют 8 матчей против совершенно разных соперников, а по их итогу и формируется турнирная таблица.

В 18-ти встречах седьмого тура команды суммарно забили аж 59 голов, то есть в среднем 3,28 мяча за матч. Из неожиданных результатов стоит выделить поражения Манчестер Сити, Баварии и дортмундской Боруссии.

Все результаты 7 тура Лиги чемпионов 2024-2025:

Монако – Астон Вилла 1:0

Аталанта – Штурм 5:0

Бенфика – Барселона 4:5

Ливерпуль – Лилль 2:1

Атлетико – Байер 2:1

Брюгге – Ювентус 0:0

Болонья – Боруссия Д 2:1

Слован – Штутгарт 1:3

Црвена Звезда – ПСВ 2:3

Шахтер – Брест 2:0

Лейпциг – Спортинг 2:1

ПСЖ – Манчестер Сити 4:2

Фейеноорд – Бавария 3:0

Милан – Жирона 1:0

Спарта – Интер 0:1

Арсенал – Динамо Загреб 3:0

Реал – Зальцбург 5:1

Селтик – Янг Бойз 1:0

Шахтер в 7 туре одержал свою вторую победу в турнире, уверенно переиграв французский Брест. Впрочем это существенно не улучшило шансы "горняков" на плей-офф.

В последнем туре подопечным Пушича надо не только побеждать дортмундскую Боруссию, а и ожидать провала Манчестер Сити, Динамо Загреб и Штутгарта.

Без потерь продолжает идти Ливерпуль, который вместе с Барселоной гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала. В общем уже известны 18 из 24-х команд, которые точно пройдут в плей-офф.

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Турнирная таблица Лиги чемпионов:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ливерпуль 7 0 0 15-2 21 2 Барселона 6 0 1 26-11 18 3 Арсенал 5 1 1 14-2 16 4 Интер 5 1 1 8-1 16 5 Атлетико 5 0 2 16-11 15 6 Милан 5 0 2 13-9 15 7 Аталанта 4 2 1 18-4 14 8 Байер 4 1 2 13-7 13 9 Астон Вилла 4 1 2 9-4 13 10 Монако 4 1 2 13-10 13 11 Фейеноорд 4 1 2 17-15 13 12 Лилль 4 1 2 11-9 13 13 Брест 4 1 2 10-8 13 14 Боруссия Д 4 0 3 19-11 12 15 Бавария 4 0 3 17-11 12 16 Реал 4 0 3 17-12 12 17 Ювентус 3 3 1 9-5 12 18 Селтик 3 3 1 11-10 12 19 ПСВ 3 2 2 13-10 11 20 Брюгге 3 2 2 6-8 11 21 Бенфика 3 1 3 14-12 10 22 ПСЖ 3 1 3 10-8 10 23 Спортинг 3 1 3 12-11 10 24 Штутгарт 3 1 3 12-13 10 25 Манчестер Сити 2 2 3 15-13 8 26 Динамо Загреб 2 2 3 10-18 8 27 Шахтер 2 1 4 7-13 7 28 Болонья 1 2 4 3-8 5 29 Спарта 1 1 5 7-19 4 30 Лейпциг 1 0 6 8-14 3 31 Жирона 1 0 6 4-11 3 32 Црвена Звезда 1 0 6 12-22 3 33 Штурм 1 0 6 4-14 3 34 Зальцбург 1 0 6 4-23 3 35 Слован 0 0 7 6-24 0 36 Янг Бойз 0 0 7 3-23 0

Формат Лиги чемпионов. Напомним, что по итогу восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая 2025 года в Мюнхене.

Матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов пройдут всего за неделю, 29 января. Важной особенностью этого матчдея является то, что все 18 игр состоятся одновременно. Шахтер будет играть на выезде с Боруссией Дортмунд.

Расписание 8 тура Лиги чемпионов 2024-2025: