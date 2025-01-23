Только чудо выведет Шахтер в плей-офф: как выглядит таблица Лиги чемпионов перед последним туром
Донецкая команда обыграла Брест и осталась в борьбе за последние места в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, шансы "горняков" подвинуть Манчестер Сити или Штутгарт выглядят крайне призрачными.
В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялся седьмой тур основного этапа. В среду, 22 января, было отыграно девять матчей, а перед плей-офф осталось провести всего один тур, сообщает 24 Канал.
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Финиш – через неделю
Напомним, что по новому формату в основную стадию попали 36 команд и они не делились на группы. Все клубы играют 8 матчей против совершенно разных соперников, а по их итогу и формируется турнирная таблица.
В 18-ти встречах седьмого тура команды суммарно забили аж 59 голов, то есть в среднем 3,28 мяча за матч. Из неожиданных результатов стоит выделить поражения Манчестер Сити, Баварии и дортмундской Боруссии.
Все результаты 7 тура Лиги чемпионов 2024-2025:
- Монако – Астон Вилла 1:0
- Аталанта – Штурм 5:0
- Бенфика – Барселона 4:5
- Ливерпуль – Лилль 2:1
- Атлетико – Байер 2:1
- Брюгге – Ювентус 0:0
- Болонья – Боруссия Д 2:1
- Слован – Штутгарт 1:3
- Црвена Звезда – ПСВ 2:3
- Шахтер – Брест 2:0
- Лейпциг – Спортинг 2:1
- ПСЖ – Манчестер Сити 4:2
- Фейеноорд – Бавария 3:0
- Милан – Жирона 1:0
- Спарта – Интер 0:1
- Арсенал – Динамо Загреб 3:0
- Реал – Зальцбург 5:1
- Селтик – Янг Бойз 1:0
Шахтер в 7 туре одержал свою вторую победу в турнире, уверенно переиграв французский Брест. Впрочем это существенно не улучшило шансы "горняков" на плей-офф.
В последнем туре подопечным Пушича надо не только побеждать дортмундскую Боруссию, а и ожидать провала Манчестер Сити, Динамо Загреб и Штутгарта.
Без потерь продолжает идти Ливерпуль, который вместе с Барселоной гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала. В общем уже известны 18 из 24-х команд, которые точно пройдут в плей-офф.
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Турнирная таблица Лиги чемпионов:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|Барселона
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|Арсенал
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|Интер
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|Атлетико
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|Милан
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|Аталанта
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|Байер
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|Астон Вилла
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|Монако
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Фейеноорд
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|Лилль
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|Брест
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|Боруссия Д
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|Бавария
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|Ювентус
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|Селтик
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|Брюгге
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|Бенфика
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|ПСЖ
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|Спортинг
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|Штутгарт
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|Манчестер Сити
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо Загреб
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|Болонья
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|Спарта
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|Лейпциг
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|Црвена Звезда
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|Зальцбург
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|Слован
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|Янг Бойз
|0
|0
|7
|3-23
|0
Формат Лиги чемпионов. Напомним, что по итогу восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая 2025 года в Мюнхене.
Матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов пройдут всего за неделю, 29 января. Важной особенностью этого матчдея является то, что все 18 игр состоятся одновременно. Шахтер будет играть на выезде с Боруссией Дортмунд.
Расписание 8 тура Лиги чемпионов 2024-2025:
- 29 января, 22:00. Боруссия Д – Шахтер
- 29 января, 22:00. ПСВ – Ливерпуль
- 29 января, 22:00. Барселона – Аталанта
- 29 января, 22:00. Интер – Монако
- 29 января, 22:00. Ювентус – Бенфика
- 29 января, 22:00. Жирона – Арсенал
- 29 января, 22:00. Штутгарт – ПСЖ
- 29 января, 22:00. Динамо Загреб – Милан
- 29 января, 22:00. Брест – Реал
- 29 января, 22:00. Бавария – Слован
- 29 января, 22:00. Манчестер Сити – Брюгге
- 29 января, 22:00. Астон Вилла – Селтик
- 29 января, 22:00. Байер – Спарта
- 29 января, 22:00. Зальцбург – Атлетико
- 29 января, 22:00. Лилль – Фейеноорд
- 29 января, 22:00. Спортинг – Болонья
- 29 января, 22:00. Штурм – Лейпциг
- 29 января, 22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда