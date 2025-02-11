ПСЖ раздавил Брест и драма в Манчестере: результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов за 11 февраля

В Европе стартовал раунд плей-офф Лиги чемпионов. В нем команды, занявшие в итоговой таблице места с 9-го по 24-е, определят обладателей восьми путевок в 1/8 финала.

Во вторник, 11 февраля, состоялись четыре первые матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Программу игрового дня открывал поединок между Брестом и ПСЖ, пишет 24 Канал.

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Как завершились первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов

Во французском противостоянии сильнее оказался парижский клуб. Героем встречи стал форвард ПСЖ Усман Дембеле, который оформил дубль. Еще один гол на свой счет записал хавбек "красно-синих" Витинья. Португалец реализовал пенальти на 21-й минуте встречи.

Команда Луиса Энрика сделала весомую заявку на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бресту будет трудно отыграть гандикап в три мяча.

В центральном матче игрового дня Манчестер Сити принимал мадридский Реал. Драматический поединок на "Этихаде" завершился волевой победой "Галактикос". На дубль Голанда подопечные Карло Анчелотти ответили точными ударами Мбаппе, Диаса и Беллингема.

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов за 11 февраля

Брест – ПСЖ 0:3

Голы: Витинья, 21 (с пен.), Дембеле, 45, 66

Манчестер Сити – Реал 2:3

Голы: Голанд, 19, 80 – Мбаппе, 60, Диас, 86, Беллингем, 90+2

Спортинг – Боруссия Д 0:3

Голы: Гирасси, 60, Гросс, 68,Адееми, 82

Ювентус – ПСВ 2:1

Голы: Маккенни, 34, Мбангула, 82 –Перешич, 56

Напомним, что следующий игровой день состоится 12 февраля. Ответные матчи раунда плей-офф пройдут на следующей неделе – 18 и 19 февраля.