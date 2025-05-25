Манчестер Сити и Челси могут пролететь мимо Лиги чемпионов: прогноз на финальный тур в АПЛ
Англия в сезоне 2025-2026 будет представлена в главном еврокубке аж шестью командами. Три из них уже известны, на остальные путевки претендуют пять команд.
В воскресенье, 25 мая, в чемпионате Англии 2024-2025 пройдут матчи последнего тура АПЛ. Главной интригой дня станет борьба за путевки в Лигу чемпионов, сообщает 24 Канал.
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Битва за топ-5
Благодаря высокому рейтингу УЕФА Англия имеет право отправить аж 5 команд в главный еврокубок. Сейчас себе места от АПЛ в Лиге чемпионов гарантировали Ливерпуль и Арсенал.
За остальные три пропуска будут соревноваться Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси, Астон Вилла и Ноттингем Форест. 3-5 места из них попадут в ЛЧ, тогда как шестое место отправится в Лигу Европы, а седьмое – в Лигу конференции.
Турнирная таблица АПЛ перед последним туром:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|Арсенал
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|Манчестер Сити
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|Ньюкасл
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|Челси
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|Астон Вилла
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|Ноттингем Форест
|19
|8
|10
|58-45
|65
Расписание матчей борцов за Лигу чемпионов:
- Фулхэм – Манчестер Сити
- Ньюкасл – Эвертон
- Ноттингем Форест – Челси
- Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Стоит отметить, что МанСити устроит и ничья против Фулхэма, тогда как Ньюкаслу достаточно обыграть Эвертон. Обе команды имеют солидное преимущество в разнице голов над Астон Виллой, которая идет шестой. Именно этот показатель решит позиции клубов в случае равного количества баллов.
Главная же интрига развернется в битве между Челси и Ноттингем Форест на поле последних. "Лесникам" необходима лишь победа, как собственно и Челси. В случае осечки подопечные Марески могут пропустить вперед Астон Виллу.
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Бирмингемцы будут играть на поле Манчестер Юнайтед, который прибит поражением в финале Лиги Европы и уже не имеет турнирной мотивации в АПЛ. Впрочем, команде Эмери нужно не только побеждать, но и ожидать осечку Ньюкасла или Челси.
Прогноз Favbet
Неудивительно, что попадание Манчестер Сити и Ньюкасла в топ-4 оцениваются небольшими коэффициентами. На манкунианцев – 1,07, тогда как на "сорок" – 1,35.
В борьбе за пятое место фаворитом считается Челси – 3,50. На место Астон Виллы в топ-квартете выставлен коэффициент 6,00, тогда как на Ноттингем – аж 17,00. Что же касается котировок непосредственно на матчи, то Favbet предлагает следующие цифры:
|1
|Х
|2
|ФУЛХЭМ – МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4,95
|4,25
|1,66
|НЬЮКАСЛ – ЭВЕРТОН
|1,34
|5,50
|9,00
|НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ – ЧЕЛСИ
|3,20
|3,65
|2,19
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – АСТОН ВИЛЛА
|4,50
|4,05
|1,76
Напомним, что еще одним представителем Англии в Лиге чемпионов гарантированно станет Тоттенхэм. Лондонцы идут аж на 17 место в АПЛ, однако смогли выиграть Лигу Европы. В финале "шпоры" минимально одолели Манчестер Юнайтед.
К слову, если Челси упадет на седьмое место, то далеко не факт, что сыграет в Лиге конференций. Подопечные Марески еще будут играть финал этого евротурнира против Бетиса.
В случае победы лондонцы выйдут в Лигу Европы. Туда также уже гарантированно отправится Кристал Пэлас, ведь "орлы" стали обладателем Кубка Англии, одолев в финале Манчестер Сити.