Манчестер Сити и Челси могут пролететь мимо Лиги чемпионов: прогноз на финальный тур в АПЛ

Англия в сезоне 2025-2026 будет представлена в главном еврокубке аж шестью командами. Три из них уже известны, на остальные путевки претендуют пять команд.

В воскресенье, 25 мая, в чемпионате Англии 2024-2025 пройдут матчи последнего тура АПЛ. Главной интригой дня станет борьба за путевки в Лигу чемпионов, сообщает 24 Канал.

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Битва за топ-5

Благодаря высокому рейтингу УЕФА Англия имеет право отправить аж 5 команд в главный еврокубок. Сейчас себе места от АПЛ в Лиге чемпионов гарантировали Ливерпуль и Арсенал.

За остальные три пропуска будут соревноваться Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси, Астон Вилла и Ноттингем Форест. 3-5 места из них попадут в ЛЧ, тогда как шестое место отправится в Лигу Европы, а седьмое – в Лигу конференции.

Турнирная таблица АПЛ перед последним туром:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ливерпуль 25 8 4 85-40 83 2 Арсенал 19 14 4 67-33 71 3 Манчестер Сити 20 8 9 70-44 68 4 Ньюкасл 20 6 11 68-46 66 5 Челси 19 9 9 63-43 66 6 Астон Вилла 19 9 9 58-49 66 7 Ноттингем Форест 19 8 10 58-45 65

Расписание матчей борцов за Лигу чемпионов:

Фулхэм – Манчестер Сити

Ньюкасл – Эвертон

Ноттингем Форест – Челси

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

Стоит отметить, что МанСити устроит и ничья против Фулхэма, тогда как Ньюкаслу достаточно обыграть Эвертон. Обе команды имеют солидное преимущество в разнице голов над Астон Виллой, которая идет шестой. Именно этот показатель решит позиции клубов в случае равного количества баллов.

Главная же интрига развернется в битве между Челси и Ноттингем Форест на поле последних. "Лесникам" необходима лишь победа, как собственно и Челси. В случае осечки подопечные Марески могут пропустить вперед Астон Виллу.

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Бирмингемцы будут играть на поле Манчестер Юнайтед, который прибит поражением в финале Лиги Европы и уже не имеет турнирной мотивации в АПЛ. Впрочем, команде Эмери нужно не только побеждать, но и ожидать осечку Ньюкасла или Челси.

Прогноз Favbet

Неудивительно, что попадание Манчестер Сити и Ньюкасла в топ-4 оцениваются небольшими коэффициентами. На манкунианцев – 1,07, тогда как на "сорок" – 1,35.

В борьбе за пятое место фаворитом считается Челси – 3,50. На место Астон Виллы в топ-квартете выставлен коэффициент 6,00, тогда как на Ноттингем – аж 17,00. Что же касается котировок непосредственно на матчи, то Favbet предлагает следующие цифры:

1 Х 2 ФУЛХЭМ – МАНЧЕСТЕР СИТИ 4,95 4,25 1,66 НЬЮКАСЛ – ЭВЕРТОН 1,34 5,50 9,00 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ – ЧЕЛСИ 3,20 3,65 2,19 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – АСТОН ВИЛЛА 4,50 4,05 1,76

Напомним, что еще одним представителем Англии в Лиге чемпионов гарантированно станет Тоттенхэм. Лондонцы идут аж на 17 место в АПЛ, однако смогли выиграть Лигу Европы. В финале "шпоры" минимально одолели Манчестер Юнайтед.

К слову, если Челси упадет на седьмое место, то далеко не факт, что сыграет в Лиге конференций. Подопечные Марески еще будут играть финал этого евротурнира против Бетиса.

В случае победы лондонцы выйдут в Лигу Европы. Туда также уже гарантированно отправится Кристал Пэлас, ведь "орлы" стали обладателем Кубка Англии, одолев в финале Манчестер Сити.