У неділю, 25 травня, в чемпіонаті Англії 2024-2025 пройдуть матчі останнього туру АПЛ. Головною інтригою дня стане боротьба за путівки в Лігу чемпіонів, повідомляє 24 Канал.
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Битва за топ-5
Завдяки високому рейтингу УЄФА Англія має право відправити аж 5 команд в головний єврокубок. Наразі собі місця від АПЛ в Лізі чемпіонів гарантували Ліверпуль та Арсенал.
За інші три перепустки змагатимуться Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі, Астон Вілла та Ноттінгем Форест. 3-5 місця з них потраплять в ЛЧ, тоді як шосте місце відправиться в Лігу Європи, а сьоме – в Лігу конференції.
Турнірна таблиця АПЛ перед останнім туром:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Ліверпуль
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|Арсенал
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|Манчестер Сіті
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|Ньюкасл
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|Челсі
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|Астон Вілла
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|Ноттінгем Форест
|19
|8
|10
|58-45
|65
Розклад матчів борців за Лігу чемпіонів:
- Фулхем – Манчестер Сіті
- Ньюкасл – Евертон
- Ноттінгем Форест – Челсі
- Манчестер Юнайтед – Астон Вілла
Варто зазначити, що МанСіті влаштує і нічия проти Фулхема, тоді як Ньюкаслу достатньо обіграти Евертон. Обидві команди мають солідну перевагу в різниці голів над Астон Віллою, яка йде шостою. Саме цей показник вирішить позиції клубів в разі рівної кількості балів.
Головна ж інтрига розгорнеться в битві між Челсі та Ноттінгем Форест на полі останніх. "Лісникам" необхідна лише перемога, як власне і Челсі. В разі осічки підопічні Марески можуть пропустити вперед Астон Віллу.
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Бірмінгемці гратимуть на полі Манчестер Юнайтед, який прибитий поразкою у фіналі Ліги Європи та вже не має турнірної мотивації в АПЛ. Втім команді Емері потрібно не лише перемагати, а й очікувати на осічку Ньюкасла або Челсі.
Прогноз Favbet
Недивно, що потрапляння Манчестер Сіті та Ньюкасла у топ-4 оцінюються невеликими коефіцієнтами. На манкуніанців – 1,07, тоді як на "сорок" – 1,35.
У боротьбі за п'яте місце фаворитом вважається Челсі – 3,50. На місце Астон Вілли у топ-квартеті виставлений коефіцієнт 6,00, тоді як на Ноттінгем – аж 17,00. Що ж стосується котирувань безпосередньо на матчі, то Favbet пропонує наступні цифри:
|1
|Х
|2
|ФУЛХЕМ – МАНЧЕСТЕР СІТІ
|4,95
|4,25
|1,66
|НЬЮКАСЛ – ЕВЕРТОН
|1,34
|5,50
|9,00
|НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ – ЧЕЛСІ
|3,20
|3,65
|2,19
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – АСТОН ВІЛЛА
|4,50
|4,05
|1,76
Нагадаємо, що ще одним представником Англії в Лізі чемпіонів гарантовано стане Тоттенхем. Лондонці йдуть аж на 17 місце в АПЛ, проте змогли виграти Лігу Європи. У фіналі "шпори" мінімально здолали Манчестер Юнайтед.
До слова, якщо Челсі впаде на сьоме місце, то далеко не факт, що зіграє в Лізі конференцій. Підопічні Марески ще гратимуть фінал цього євротурніру проти Бетіса.
В разі перемоги лондонці вийдуть в Лігу Європи. Туди також вже гарантовано відправиться Крістал Пелас, адже "орли" стали володарем Кубка Англії, здолавши у фіналі Манчестер Сіті.