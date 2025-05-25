У неділю, 25 травня, в чемпіонаті Англії 2024-2025 пройдуть матчі останнього туру АПЛ. Головною інтригою дня стане боротьба за путівки в Лігу чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

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Битва за топ-5

Завдяки високому рейтингу УЄФА Англія має право відправити аж 5 команд в головний єврокубок. Наразі собі місця від АПЛ в Лізі чемпіонів гарантували Ліверпуль та Арсенал.

За інші три перепустки змагатимуться Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі, Астон Вілла та Ноттінгем Форест. 3-5 місця з них потраплять в ЛЧ, тоді як шосте місце відправиться в Лігу Європи, а сьоме – в Лігу конференції.

Турнірна таблиця АПЛ перед останнім туром:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ліверпуль 25 8 4 85-40 83 2 Арсенал 19 14 4 67-33 71 3 Манчестер Сіті 20 8 9 70-44 68 4 Ньюкасл 20 6 11 68-46 66 5 Челсі 19 9 9 63-43 66 6 Астон Вілла 19 9 9 58-49 66 7 Ноттінгем Форест 19 8 10 58-45 65

Розклад матчів борців за Лігу чемпіонів:

Фулхем – Манчестер Сіті

Ньюкасл – Евертон

Ноттінгем Форест – Челсі

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла

Варто зазначити, що МанСіті влаштує і нічия проти Фулхема, тоді як Ньюкаслу достатньо обіграти Евертон. Обидві команди мають солідну перевагу в різниці голів над Астон Віллою, яка йде шостою. Саме цей показник вирішить позиції клубів в разі рівної кількості балів.

Головна ж інтрига розгорнеться в битві між Челсі та Ноттінгем Форест на полі останніх. "Лісникам" необхідна лише перемога, як власне і Челсі. В разі осічки підопічні Марески можуть пропустити вперед Астон Віллу.

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Бірмінгемці гратимуть на полі Манчестер Юнайтед, який прибитий поразкою у фіналі Ліги Європи та вже не має турнірної мотивації в АПЛ. Втім команді Емері потрібно не лише перемагати, а й очікувати на осічку Ньюкасла або Челсі.

Прогноз Favbet

Недивно, що потрапляння Манчестер Сіті та Ньюкасла у топ-4 оцінюються невеликими коефіцієнтами. На манкуніанців – 1,07, тоді як на "сорок" – 1,35.

У боротьбі за п'яте місце фаворитом вважається Челсі – 3,50. На місце Астон Вілли у топ-квартеті виставлений коефіцієнт 6,00, тоді як на Ноттінгем – аж 17,00. Що ж стосується котирувань безпосередньо на матчі, то Favbet пропонує наступні цифри:

1 Х 2 ФУЛХЕМ – МАНЧЕСТЕР СІТІ 4,95 4,25 1,66 НЬЮКАСЛ – ЕВЕРТОН 1,34 5,50 9,00 НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ – ЧЕЛСІ 3,20 3,65 2,19 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – АСТОН ВІЛЛА 4,50 4,05 1,76

Нагадаємо, що ще одним представником Англії в Лізі чемпіонів гарантовано стане Тоттенхем. Лондонці йдуть аж на 17 місце в АПЛ, проте змогли виграти Лігу Європи. У фіналі "шпори" мінімально здолали Манчестер Юнайтед.

До слова, якщо Челсі впаде на сьоме місце, то далеко не факт, що зіграє в Лізі конференцій. Підопічні Марески ще гратимуть фінал цього євротурніру проти Бетіса.

В разі перемоги лондонці вийдуть в Лігу Європи. Туди також вже гарантовано відправиться Крістал Пелас, адже "орли" стали володарем Кубка Англії, здолавши у фіналі Манчестер Сіті.