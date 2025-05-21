У ній знайшлося місце футболістам з восьми клубів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sofascore. Ще три колективи мають по двох своїх представників.

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Заслужене визнання для українця

Серед них, зокрема, Евертон, який здолав Саутгемптон з рахунком 2:0. Одним із гравців "ірисок", який потрапив до символічної команди став лівий захисник Віталій Миколенко.

Українець вийшов в основному складі та провів на полі всі 90 хвилин. Він надійно діяв у захисті, чим допоміг Евертону зіграти "на нуль", за що отримав оцінку 8,3.

На рахунку Віталія 69 дотиків до м'яча, 31 точний пас з 37, дві ключові передачі й один створений гольовий момент. Також Миколенко здійснив п'ять виносів, два перехоплення, сім відборів і виграв 11 з 12 єдиноборств.

Найкращим же футболістом туру визнали одноклубника українця 25-річного Ілімана Ндіає. Сенегальський нападник Евертона забив обидва голи у ворота "святих" і був оцінений у 9,2 бала.



Миколенко потрапив у команду туру АПЛ / Скриншот із сайту Sofascore

До слова. У сезоні-2024/2025 Віталій Миколенко зіграв 36 матчів за Евертон у всіх турнірах. У них він забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок "іриски" проведуть 25 травня на виїзді проти Ньюкасла. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.