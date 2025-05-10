Фулгем – Евертон 1:3

Голи: Хіменес, 17 – Миколенко, 45+3, Кін, 70, Бету, 73

У суботу, 10 травня, відбувся матч 36 туру АПЛ Фулгем – Евертон. Головний тренер "ірисок" Девід Моєс довірив місце у стартовому складі Віталію Миколенку, пише 24 Канал.

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Ювілейний гол Миколенка

Господарі поля першими відкрили рахунок. На 17-й хвилині відзначився мексиканський форвард "дачників" Рауль Хіменес.

Евертон відігрався під завісу першого тайму. На 3-й компенсованій хвилині Миколенко отримав пас від Дукуре та несильним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив у напрямку воріт. Голкіпер Фулгема не зумів врятувати команду через рикошет.

Під час святкування Віталій присвятив гол донечці, яка нещодавно народилася.

Відео голу Миколенка

У другому таймі футболісти "ірисок" Кін та Бету відвантажили ще два м'ячі у ворота Фулгема. У підсумку команда Миколенка здобула перемогу з рахунком 3:1.

Для українського легіонера цей гол став першим у нинішньому сезоні. Для цього Віталію знадобилося 35 матчів. Зазначимо, що загалом це вже 5-й м'яч Миколенка у складі Евертона.