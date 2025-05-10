Фулхэм – Эвертон 1:3

Голы: Хименес, 17 – Миколенко, 45+3, Кин, 70, Бету, 73

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36 тура АПЛ Фулхэм – Эвертон. Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес доверил место в стартовом составе Виталию Миколенко, пишет 24 Канал.

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Юбилейный гол Миколенко

Хозяева поля первыми открыли счет. На 17-й минуте отличился мексиканский форвард "дачников" Рауль Хименес.

Эвертон отыгрался под занавес первого тайма. На 3-й компенсированной минуте Миколенко получил пас от Дукуре и несильным ударом из-за пределов штрафной площадки пробил в направлении ворот. Голкипер Фулхэма не сумел спасти команду из-за рикошета.

Во время празднования Виталий посвятил гол дочери, которая недавно родилась.

Видео гола Миколенко

Во втором тайме футболисты "ирисок" Кин и Бету отгрузили еще два мяча в ворота Фулхэма. В итоге команда Миколенко одержала победу со счетом 3:1.

Для украинского легионера этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Для этого Виталию понадобилось 35 матчей. Отметим, что в целом это уже 5-й мяч Миколенко в составе Эвертона.