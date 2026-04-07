Суперкомпьютер назвал победителей Лиги чемпионов: Лунин и Забарный без трофея
- Суперкомпьютер прогнозирует, что в финал Лиги чемпионов попадут Бавария и Арсенал, причем Арсенал имеет большие шансы на победу.
- По расчетам, команды украинцев Лунина и Забарного не получат трофей, поскольку одна из них может выбыть в четвертьфинале, а другая – в полуфинале.
Перед началом стадии 1/4 финала Лиги чемпионов суперкомпьютер рассчитал шансы всех команд на победу в турнире. Если прогноз оправдается, то наиболее престижный еврокубок получит нового владельца, который никогда ранее в нем не торжествовал.
Для команд украинцев расчеты программы неутешительны: одна из них может завершить борьбу уже в четвертьфинале, а другая остановится в шаге от решающего матча, пишет Opta Analyst.
Кто фавориты суперкомпьютера в четвертьфиналах Лиги чемпионов?
Наиболее очевидной парой аналитической модели представляется противостояние лондонского Арсенала и лиссабонского Спортинга. Шансы на победу "канониров" здесь более 78%.
Зато очень близкой по силам и шансам является пара ПСЖ и Ливерпуля. 58% проведенных симуляций все же завершались в пользу команды Ильи Забарного.
Бавария с вероятностью 62% пройдет Реал, при котором в стартовом составе ожидаем увидеть Андрея Лунина. А Барселоне суперкомпьютер дает 68% на проход мадридского Атлетико.
Кто выиграет Лигу чемпионов?
С учетом четвертьфинальных симуляций Opta практически не верит в итоговый успех Спортинга и Атлетико – около 3% шанса на трофей. Ливерпуль и Реал имеют не намного лучшую ситуацию с 6% и почти 9% соответственно.
В полуфиналах борьбу, согласно прогнозу суперкомпьютера, завершат ПСЖ и Барселона. А в решающий поединок попадают Бавария и Арсенал.
Именно лондонский клуб аналитическая программа считает главным фаворитом Лиги чемпионов. Вероятность его победы сейчас составляет 28%, в то время как у мюнхенцев 21%.
Как пишет Sportingnews, Арсенал никогда ранее не выигрывал главный клубный трофей Европы. Ближе всего команда подобралась в 2006 году, когда под руководством Арсена Венгера проиграла в финале Барселоне.
Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
- 7 апреля, 22:00. Реал – Бавария
- 7 апреля, 22:00. Спортинг – Арсенал
- 8 апреля, 22:00. ПСЖ – Ливерпуль
- 8 апреля, 22:00. Барселона – Атлетико
- 14 апреля, 22:00. Ливерпуль – ПСЖ
- 14 апреля, 22:00. Атлетико – Барселона
- 15 апреля, 22:00. Бавария – Реал
- 15 апреля, 22:00. Арсенал – Спортинг