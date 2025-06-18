Когда и против кого Динамо начнет свой путь в Лиге чемпионов

В среду, 18 июня, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов-2025/2026 по футболу. В этой стадии турнира примет участие 30 клубов.

Они будут разбиты на 15 пар. В одной из них за выход в следующий этап турнира будет бороться и киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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С кем сыграет Динамо в квалификации ЛЧ

"Бело-синие" узнали пока только потенциального соперника. Они сыграют против победителя пары Жальгирис (Литва) – Хамрун (Мальта), которые будут определять сильнейшего в первом раунде квалификации.

Волею жребия первую игру киевляне сыграют на выезде, а вторую – дома. Условно домашним стадионом для Динамо в еврокубках в сезоне-2025/2026 будет "Арена Люблин".

Отметим, что киевский клуб будет единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Подопечные Александра Шовковского обеспечили себе это право, завоевав "золото" в Украинской Премьер-лиге.

Справка. Пока неизвестны точные дата и время начала поединков, они будут определены позже. Базовыми днями проведения второго раунда квалификации Лиги чемпионов являются 22/23 и 29/30 июля.

Напомним, что ранее своего первого соперника в Лиге Европы узнал донецкий Шахтер. "Горняки" сыграют против вице-чемпиона Финляндии-2024.