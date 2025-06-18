Вони будуть розбиті на 15 пар. В одній з них за вихід у наступний етап турніру боротиметься й київське Динамо, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Відомий український футболіст змінив клуб у Європі

З ким зіграє Динамо у кваліфікації ЛЧ

"Біло-сині" дізналися поки тільки потенційного суперника. Вони зіграють проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун (Мальта), які визначатимуть сильнішого в першому раунді кваліфікації.

Долею жереба першу гру кияни зіграють на виїзді, а другу – вдома. Умовно домашнім стадіоном для Динамо у єврокубках у сезоні-2025/2026 буде "Арена Люблін".

Зазначимо, що київський клуб буде єдиним представником України в Лізі чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського забезпечили собі це право, здобувши "золото" в Українській Прем'єр-лізі.

Довідка. Наразі невідомі точні дата й час початку поєдинків, вони будуть визначені пізніше. Базовими днями проведення другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів є 22/23 та 29/30 липня.

Нагадаємо, що раніше свого першого суперника в Лізі Європи дізнався донецький Шахтар. "Гірники" зіграють проти віцечемпіона Фінляндії-2024.