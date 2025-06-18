Український нападник став гравцем братиславського Слована. Він підписав повноцінний контракт на 4 роки, пише 24 канал з посиланням на ФК Слован.
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Кухаревич перейшов у Слован
У новому клубі українець обрав собі номер 9.
До цього нападник виступав за валлійський Свонсі. У сезоні-2024/2025 він на правах оренди провів в шотландському Гіберніані і наприкінці сезону клуб посів третю позицію в чемпіонаті.
Також Кухаревич грав у львівському Русі, після чого грав за Труа, Левен та кілька британських клубів.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Микола Кухаревич зіграв 28 матчів за Гіберніан, у яких забив 7 голів.
Відзначимо, що наразі Слован є чинним чемпіоном Словаччини і у новому сезоні готуватиметься до участі в кваліфікації Ліги чемпіонів. У складі команди вже виступає один українець Данило Ігнатенкою.