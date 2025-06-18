Кріштіану Роналду вкотре опинився в центрі трансферних чуток. Йому надійшла неочікувана пропозиція від учасника Клубного чемпіонату світу, пише 24 канал з посиланням на TransferFeed.

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Хто претендував на Роналду

Марокканський гранд Відад Касабланка зв'язувався з португальським футболістом, щоб домовитися про трансфер.

Ініціатором перемовин став особисто президент клубу, який звернувся до Роналду з привабливою пропозицією. Перехід португальця став би справжньою історичною подією.

Однак Роналду відмовився від пропозиції, оскільки планує реалізовувати інші поставлені цілі та не планує переїжджати з Саудівської Аравії найближчим часом.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Кріштіану Роналду зіграв 41 матч, у яких забив 35 голів та віддав 4 результативних передачі.

Нагадаємо, що в мережі ширилися чутки, що португалець хоче перейти в Аль-Хіляль для участі у Клубному чемпіонаті світу.