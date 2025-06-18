Криштиану Роналду в очередной раз оказался в центре трансферных слухов. Ему поступило неожиданное предложение от участника Клубного чемпионата мира, пишет 24 канал со ссылкой на TransferFeed.

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Кто претендовал на Роналду

Марокканский гранд Видад Касабланка связывался с португальским футболистом, чтобы договориться о трансфере.

Инициатором переговоров стал лично президент клуба, который обратился к Роналду с заманчивым предложением. Переход португальца стал бы настоящим историческим событием.

Однако Роналду отказался от предложения, поскольку планирует реализовывать другие поставленные цели и не планирует переезжать из Саудовской Аравии в ближайшее время.

Справка. В сезоне-2024/2025 Криштиану Роналду сыграл 41 матч, в которых забил 35 голов и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, что в сети ходили слухи, что португалец хочет перейти в Аль-Хиляль для участия в Клубном чемпионате мира.