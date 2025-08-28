Лига чемпионов 2025/2026: результаты жеребьевки, расписание матчей
- Жеребьевка Лиги чемпионов 2025/2026 состоялась 28 сентября, в турнире примут участие 36 команд.
- Первый тур матчей состоится 16-18 сентября 2025 года, а финал пройдет 30 мая 2026 года на "Пушкаш – Арене" в Будапеште.
Уже стартовали европейские чемпионаты, а клубный сезон-2025/2026 набирает обороты. Совсем скоро футбольные фанаты смогут на стадионах и телеэкранах посмотреть любимую Лигу чемпионов.
Уже завершилась квалификация и определились все команды-участники Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В четверг, 28 сентября, в 19:00 по киевскому времени состоится жеребьевка основного этапа турнира, сообщает 24 канал.
Читайте также Мудрик поможет Челси уже в текущей Лиге чемпионов: появились новые детали
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Всего в основном этапе Лиги чемпионов-2025/2026 примут участие 36 команд, которые разделены на четыре корзины. Наибольшее представительство в Англии – от которой в турнире будут соревноваться аж шесть команд.
Корзины для жеребьевки:
- Корзина 1: ПСЖ (Франция), Реал Мадрид (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Барселона (Испания)
- Корзина 2: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Аталанта (Италия), Вильярреал (Испания), Ювентус (Италия), Айнтрахт (Германия), Брюгге (Бельгия)
- Корзина 3: Тоттенхэм (Англия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Аякс (Нидерланды), Наполи (Италия), Спортинг (Португалия), Олимпиакос (Греция), Славия Прага (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Марсель (Франция)
- Корзина 4: Копенгаген (Дания), Монако (Франция), Галатасарай (Турция), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Карабах (Азербайджан), Атлетик Бильбао (Испания), Ньюкасл (Англия), Пафос (Кипр), Кайрат (Казахстан)
Результаты жеребьевки:
- ПСЖ (Франция) – Бавария (дома), Барселона (в гостях), Аталанта (дома), Байер (в гостях), Тоттенхэм (дома), Спортинг (в гостях), Ньюкасл (дома), Атлетик (в гостях).
- Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (дома), Ливерпуль (в гостях), Ювентус (дома), Бенфика (в гостях), Марсель (дома), Олимпиакос (в гостях), Монако (дома), Кайрат (в гостях).
- Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Дортмунд (дома), Реал Мадрид (в гостях), Байер (дома), Вильярреал (в гостях), Наполи (дома), Буде/Глимт (в гостях), Галатасарай (дома), Монако (в гостях).
- Бавария (Германия) – Челси (дома), ПСЖ (в гостях), Брюгге (дома), Арсенал (в гостях), Спортинг (дома), ПСВ (в гостях), Юнион (дома), Пафос (в гостях);
- Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (дома), Интер (в гостях), Атлетико (дома), Айнтрахт (в гостях), ПСВ (дома), Марсель (в гостях), Карабах (дома), Галатасарай (в гостях).
- Интер (Италия) – Ливерпуль (дома), Боруссия Дортмунд (в гостях), Арсенал (дома), Атлетико (в гостях), Славия (дома), Аякс (в гостях), Кайрат (дома), Юнион (в гостях).
- Челси (Англия) – Барселона (дома), Бавария (в гостях), Бенфика (дома), Аталанта (в гостях), Аякс (дома), Наполи (в гостях), Пафос (дома), Карабах (в гостях);
- Боруссия Дортмунд (Германия) – Интер (дома), Манчестер Сити (в гостях), Вильярреал (дома), Ювентус (в гостях), Буде/Глимт (дома), Тоттенхэм (в гостях), Атлетик (дома), Копенгаген (в гостях).
- Барселона (Испания) – ПСЖ (дома), Челси (в гостях), Айнтрахт (дома), Брюгге (в гостях), Олимпиакос (дома), Славия (в гостях), Копенгаген (дома), Ньюкасл (в гостях).
- Арсенал (Англия) – Бавария (дома), Интер (в гостях), Атлетико (дома), Брюгге (в гостях), Олимпиакос (дома), Славия (в гостях), Кайрат (дома), Атлетик (в гостях).
- Байер (Германия) – ПСЖ (дома), Манчестер Сити (в гостях), Вильярреал (дома), Бенфика (в гостях), ПСВ (дома), Олимпиакос (в гостях), Ньюкасл (дома), Копенгаген (в гостях.)
- Атлетико (Испания) – Интер (дома), Ливерпуль (в гостях), Айнтрахт (дома), Арсенал (в гостях), Буде/Глимт (дома), ПСВ (в гостях), Юнион (дома), Галатасарай (в гостях).
- Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (дома), Челси (в гостях), Байер (дома), Ювентус (в гостях), Наполи (дома), Аякс (в гостях), Карабах (дома), Ньюкасл (в гостях).
- Аталанта (Италия) – Челси (дома), ПСЖ (в гостях), Брюгге (дома), Айнтрахт (в гостях), Славия (дома), Марсель (в гостях), Атлетик (дома), Юнион (в гостях).
- Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (дома), Боруссия Дортмунд (в гостях), Ювентус (дома), Байер (в гостях), Аякс (дома), Тоттенхэм (в гостях), Копенгаген (дома), Пафос (в гостях).
- Ювентус (Италия) – Боруссия Д (дома), Реал Мадрид (в гостях), Бенфика (дома), Вильярреал (в гостях), Спортинг (дома), Буде/Глимт (в гостях), Пафос (дома), Монако (в гостях).
- Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (дома), Барселона (в гостях), Аталанта (дома), Ателтико (в гостях), Тоттенхэм (дома), Наполи (в гостях), Галатасарай (дома), Карабах (в гостях).
- Брюгге (Бельгия) – Барселона (дома), Бавария (в гостях), Арсенал (дома), Аталанта (в гостях), Марсель (дома), Спортинг (в гостях), Монако (дома), Кайрат (в гостях).
- Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Д (дома), ПСЖ (в гостях), Вильярреал (дома), Айнтрахт (в гостях), Славия (дома), Буде/Глимт (в гостях), Копенгаген (дома), Монако (в гостях).
- ПСВ (Нидерланды) – Бавария (дома), Ливерпуль (в гостях), Атлетико (дома), Байер (в гостях), Наполи (дома), Олимпиакос (в гостях), Юнион (дома), Ньюкасл (в гостях).
- Аякс (Нидерланды) – Интер (дома), Челси (в гостях), Бенфика (дома), Вильярреал (в гостях), Олимпиакос (дома), Марсель (в гостях), Галатасарай (дома), Карабах (в гостях).
- Наполи (Италия) – Челси (дома), Манчестер Сити (в гостях), Айнтрахт (дома), Бенфика (в гостях), Спортинг (дома), ПСВ (в гостях), Карабах (дома), Копенгаген (в гостях).
- Спортинг (Португалия) – ПСЖ (дома), Бавария (в гостях), Брюгге (дома), Ювентус (в гостях), Марсель (дома), Наполи (в гостях), Кайрат (дома), Атлетик (в гостях).
- Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (дома), Барселона (в гостях), Байер (дома), Арсенал (в гостях), ПСВ (дома), Аякс (в гостях), Пафос (дома), Кайрат (в гостях).
- Славия (Чехия) – Барселона (дома), Интер (в гостях), Арсенал (дома), Аталанта (в гостях), Буде/Глимт (дома), Тоттенхэм (в гостях), Атлетик (дома), Пафос (в гостях).
- Буде/Глимт (Норвегия) – Манчестер Сити (дома), Боруссия Д (в гостях), Ювентус (дома), Атлетико (в гостях), Тоттенхэм (дома), Славия (в гостях), Монако (дома), Галатасарай (в гостях).
- Марсель (Франция) – Ливерпуль (дома), Реал Мадрид (в гостях), Аталанта (дома), Брюгге (в гостях), Аякс (дома), Спортинг (в гостях), Ньюкасл (дома), Юнион (в гостях).
- Копенгаген (Дания) – Боруссия Д (дома), Бавария (в гостях), Байер (дома), Вильярреал (в гостях), Наполи (дома), Тоттенхэм (в гостях), Кайрат (дома), Крабах (в гостях).
- Монако (Франция) – Манчестер Сити (дома), Реал Мадрид (в гостях), Ювентус (дома), Брюгге (в гостях), Тоттенхэм (дома), Буде/Глимт (в гостях), Галатасарай (дома), Пафос (в гостях).
- Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (дома), Манчестер Сити (в гостях), Атлетико (дома), Айнтрахт (в гостях), Буде/Глимт (дома), Аякс (в гостях), Юнион (дома), Монако (в гостях).
- Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Интер (дома), Бавария (в гостях), Аталанта (дома), Атлетико (в гостях), Марсель (дома), ПСВ (в гостях), Ньюкасл (дома), Галатасарай (в гостях).
- Карабах (Азербайджан) – Челси (дома), Ливерпуль (в гостях), Айнтрахт (дома), Бенфика (в гостях), Аякс (дома), Наполи (в гостях), Копенгаген (дома), Атлетик (в гостях).
- Атлетик Бильбао (Испания) – ПСЖ (дома), Боруссия Дортмунд (в гостях), Арсенал (дома), Аталанта (в гостях), Спортинг (дома), Славия (в гостях), Карабах (дома), Ньюкасл (в гостях).
- Ньюкасл (Англия) – Барселона (дома), ПСЖ (в гостях), Бенфика (дома), Байер (в гостях), ПСВ (дома), Марсель (в гостях), Атлетик (дома), Юнион (в гостях);
- Пафос (Кипр) – Бавария (дома), Челси (в гостях), Вильярреал (дома), Ювентус (в гостях), Славия (дома), Олимпиакос (в гостях), Монако (дома), Кайрат (в гостях).
- Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (дома), Интер (в гостях), Брюгге (дома), Арсенал (в гостях), Олимпиакос (дома), Спортинг (в гостях), Пафос (дома), Копенгаген (в гостях).
Когда состоятся матчи Лиги чемпионов?
Всего на этом этапе каждая из 36 команд сыграет восемь матчей против разных соперников. Первые игры Лиги чемпионов-2025/2026 состоятся – 16-18 сентября.
Первые восемь команд по итогам турнирной таблицы напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие с 9 по 24 место встретятся в 1/16 финала, чтобы побороться за право выйти в следующую стадию турнира.
- Тур 1: 16 – 18 сентября 2025 года
- Тур 2: 30 сентября – 1 октября 2025 года
- Тур 3: 21 – 22 октября 2025 года
- Тур 4: 4 – 5 ноября 2025 года
- Тур 5: 25 – 26 ноября 2025 года
- Тур 6: 9 – 10 декабря 2025 года
- Тур 7: 20 – 21 января 2026 года
- Тур 8: 28 января 2026 года
- 1/16 финала: 17 – 18 и 24 – 25 февраля 2026 года
- 1/8 финала: 10 – 11 и 17 – 18 марта 2026 года
- Четвертьфиналы: 7 – 8 и 14 – 15 апреля 2026 года
- Полуфиналы: 28 – 29 апреля и 5 – 6 мая 2026 года
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится 30 мая 2026 года. Решающую игру главного европейского турнира будет принимать "Пушкаш – Арена" в венгерском Будапеште.