Ліга чемпіонів 2025/2026: результати жеребкування, розклад матчів
- Жеребкування Ліги чемпіонів 2025/2026 відбулося 28 вересня, у турнірі візьмуть участь 36 команд.
- Перший тур матчів відбудеться 16-18 вересня 2025 року, а фінал пройде 30 травня 2026 року на "Пушкаш – Арені" в Будапешті.
Вже стартували європейські чемпіонати, а клубний сезон-2025/2026 набирає обертів. Зовсім скоро футбольні фанати зможуть на стадіонах та телеекранах подивитись улюблену Лігу чемпіонів.
Вже завершилась кваліфікація та визначились усі команди-учасники Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. У четвер, 28 вересня, о 19:00 за київським часом відбудеться жеребкування основного етапу турніру, повідомляє 24 канал.
Читайте також Мудрик допоможе Челсі вже в поточній Лізі чемпіонів: з'явились нові деталі
Результати жеребкування Ліги чемпіонів
Всього в основному етапі Ліги чемпіонів-2025/2026 візьмуть участь 36 команд, які розділені на чотири кошики. Найбільше представництво в Англії – від якої у турнірі змагатимуться аж шість команд.
Кошики для жеребкування:
- Кошик 1: ПСЖ (Франція), Реал Мадрид (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Баварія (Німеччина), Ліверпуль (Англія), Інтер (Італія), Челсі (Англія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Барселона (Іспанія)
- Кошик 2: Арсенал (Англія), Баєр (Німеччина), Атлетіко Мадрид (Іспанія), Бенфіка (Португалія), Аталанта (Італія), Вільярреал (Іспанія), Ювентус (Італія), Айнтрахт (Німеччина), Брюгге (Бельгія)
- Кошик 3: Тоттенхем (Англія), ПСВ Ейндховен (Нідерланди), Аякс (Нідерланди), Наполі (Італія), Спортінг (Португалія), Олімпіакос (Греція), Славія Прага (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Марсель (Франція)
- Кошик 4: Копенгаген (Данія), Монако (Франція), Галатасарай (Туреччина), Юніон Сен-Жілуаз (Бельгія), Карабах (Азербайджан), Атлетік Більбао (Іспанія), Ньюкасл (Англія), Пафос (Кіпр), Кайрат (Казахстан)
Результати жеребкування:
- ПСЖ (Франція) – Баварія (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Баєр (у гостях), Тоттенгем (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Атлетик (у гостях).
- Реал Мадрид (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (у гостях), Ювентус (вдома), Бенфіка (у гостях), Марсель (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).
- Манчестер Сіті (Англія) – Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Монако (у гостях).
- Баварія (Німеччина) – Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Пафос (у гостях);
- Ліверпуль (Англія) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Карабах (вдома), Галатасарай (у гостях).
- Інтер (Італія) – Ліверпуль (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Атлетико (у гостях), Славія (вдома), Аякс (у гостях), Кайрат (вдома), Юніон (у гостях).
- Челсі (Англія) – Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Бенфіка (вдома), Аталанта (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Пафос (вдома), Карабах (у гостях);
- Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Інтер (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Копенгаген (у гостях).
- Барселона (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Челсі (у гостях), Айнтрахт (удома), Брюгге (в гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Копенгаген (вдома), Ньюкасл (у гостях).
- Арсенал (Англія) – Баварія (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях).
- Баєр (Німеччина) – ПСЖ (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Бенфіка (у гостях), ПСВ (вдома), Олімпіакос (у гостях), Ньюкасл (вдома), Копенгаген (у гостях.)
- Атлетико (Іспанія) – Інтер (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Арсенал (у гостях), Буде/Глімт (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Галатасарай (у гостях).
- Бенфіка (Португалія) – Реал Мадрид (вдома), Челсі (у гостях), Баєр (вдома), Ювентус (у гостях), Наполі (вдома), Аякс (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях).
- Аталанта (Італія) – Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях).
- Вільярреал (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Баєр (у гостях), Аякс (вдома), Тоттенгем (у гостях), Копенгаген (вдома), Пафос (у гостях).
- Ювентус (Італія) – Боруссія Д (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Спортинг (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Пафос (вдома), Монако (у гостях).
- Айнтрахт (Німеччина) – Ліверпуль (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Ателтико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Наполі (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях).
- Брюгге (Бельгія) – Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Марсель (вдома), Спортинг (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).
- Тоттенгем (Англія) – Боруссія Д (вдома), ПСЖ (у гостях), Вільярреал (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Копенгаген (вдома), Монако (у гостях).
- ПСВ (Нідерланди) – Баварія (вдома), Ліверпуль (у гостях), Атлетико (вдома), Баєр (у гостях), Наполі (вдома), Олімпіакос (у гостях), Юніон (вдома), Ньюкасл (у гостях).
- Аякс (Нідерланди) – Інтер (вдома), Челсі (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Марсель (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях).
- Наполі (Італія) – Челсі (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Карабах (вдома), Копенгаген (у гостях).
- Спортинг (Португалія) – ПСЖ (вдома), Баварія (у гостях), Брюгге (вдома), Ювентус (у гостях), Марсель (вдома), Наполі (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях).
- Олімпіакос (Греція) – Реал Мадрид (вдома), Барселона (у гостях), Баєр (вдома), Арсенал (у гостях), ПСВ (вдома), Аякс (у гостях), Пафос (вдома), Кайрат (у гостях).
- Славія (Чехія) – Барселона (вдома), Інтер (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Пафос (у гостях).
- Буде/Глімт (Норвегія) – Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Д (у гостях), Ювентус (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Славія (в гостях), Монако (вдома), Галатасарай (у гостях).
- Марсель (Франція) – Ліверпуль (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Аталанта (вдома), Брюгге (у гостях), Аякс (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Юніон (у гостях).
- Копенгаген (Данія) – Боруссія Д (вдома), Баварія (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Тоттенгем (у гостях), Кайрат (вдома), Крабах (у гостях).
- Монако (Франція) – Манчестер Сіті (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Ювентус (вдома), Брюгге (у гостях), Тоттенгем (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Пафос (у гостях).
- Галатасарай (Туреччина) – Ліверпуль (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Аякс (у гостях), Юніон (вдома), Монако (у гостях).
- Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – Інтер (вдома), Баварія (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Марсель (вдома), ПСВ (у гостях), Ньюкасл (вдома), Галатасарай (у гостях).
- Карабах (Азербайджан) – Челсі (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Копенгаген (удома), Атлетик (у гостях).
- Атлетик Більбао (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Спортинг (вдома), Славія (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях).
- Ньюкасл (Англія) – Барселона (вдома), ПСЖ (у гостях), Бенфіка (вдома), Баєр (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях);
- Пафос (Кіпр) – Баварія (вдома), Челсі (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Славія (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях).
- Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Спортинг (у гостях), Пафос (удома), Копенгаген (у гостях).
Коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів?
Всього на цьому етапі кожна з 36 команд зіграє вісім матчів проти різних суперників. Перші ігри Ліги чемпіонів-2025/2026 відбудуться – 16-18 вересня.
Перші вісім команд за підсумками турнірної таблиці напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посіли з 9 по 24 місце зустрінуться в 1/16 фіналу, щоб поборотись за право вийти в наступну стадію турніру.
- Тур 1: 16 – 18 вересня 2025
- Тур 2: 30 вересня – 1 жовтня 2025 року
- Тур 3: 21 – 22 жовтня 2025
- Тур 4: 4 – 5 листопада 2025
- Тур 5: 25 – 26 листопада 2025
- Тур 6: 9 – 10 грудня 2025 року
- Тур 7: 20 – 21 січня 2026
- Тур 8: 28 січня 2026
- 1/16 фіналу: 17 – 18 та 24 – 25 лютого 2026
- 1/8 фіналу: 10 – 11 та 17 – 18 березня 2026
- Чвертьфінали: 7 – 8 та 14 – 15 квітня 2026
- Півфінали: 28 – 29 квітня та 5 – 6 травня 2026
Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 відбудеться 30 травня 2026 року. Вирішальну гру головного європейського турніру прийматиме "Пушкаш – Арена" в угорському Будапешті.