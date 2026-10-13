В Украине официальным транслятором Лиги чемпионов является медиасервис MEGOGO, сообщает 24 Канал. Так, в рамках второго тура платформа бесплатно покажет два матча.

Как бесплатно смотреть матчи Лиги чемпионов

MEGOGO будет транслировать матч РБ Лейпциг – ПСВ на телеканале MEGOGO "Спорт" бесплатно в Т2 и кабельных сетях. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Также бесплатно на телеканале MEGOGO "Спорт" в Т2 и кабельных сетях будет доступен матч Буде-Глимт – Боруссия Дортмунд. Поединок начнется в 22:00.

Остальные матчи Лиги чемпионов, в частности Шахтер – АЕК, можно будет посмотреть на OTT-платформе медиасервиса по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Расписание матчей второго тура Лиги чемпионов

13 октября

  • 19:45. Ланс – Спортинг
  • 19:45. Сабах – Славия
  • 22:00. Интер – Брюгге
  • 22:00. Атлетико – Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Арсенал – Лилль
  • 22:00. Вильярреал – Наполи
  • 22:00. Викинг – Бавария
  • 22:00. Лейпциг – ПСВ
  • 22:00. Галатасарай – Барселона

14 октября

  • 19:45. Фейеноорд – Комо
  • 19:45. ЛАСК – Ливерпуль
  • 22:00. Шахтер – АЕК
  • 22:00. Рома – Реал
  • 22:00. Манчестер Сити – ПСЖ
  • 22:00. Слован – Штутгарт
  • 22:00. Астон Вилла – Фенербахче
  • 22:00. Буде-Глимт – Боруссия Д
  • 22:00. Бетис – Порту