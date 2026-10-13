Лига чемпионов: где бесплатно смотреть в Украине и расписание матчей
В течение 13 – 14 октября в Лиге чемпионов сезона 2026/2027 пройдут матчи второго тура. Следить за матчами можно бесплатно в Украине.
В Украине официальным транслятором Лиги чемпионов является медиасервис MEGOGO, сообщает 24 Канал. Так, в рамках второго тура платформа бесплатно покажет два матча.
Как бесплатно смотреть матчи Лиги чемпионов
MEGOGO будет транслировать матч РБ Лейпциг – ПСВ на телеканале MEGOGO "Спорт" бесплатно в Т2 и кабельных сетях. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Также бесплатно на телеканале MEGOGO "Спорт" в Т2 и кабельных сетях будет доступен матч Буде-Глимт – Боруссия Дортмунд. Поединок начнется в 22:00.
Остальные матчи Лиги чемпионов, в частности Шахтер – АЕК, можно будет посмотреть на OTT-платформе медиасервиса по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.
Расписание матчей второго тура Лиги чемпионов
13 октября
- 19:45. Ланс – Спортинг
- 19:45. Сабах – Славия
- 22:00. Интер – Брюгге
- 22:00. Атлетико – Манчестер Юнайтед
- 22:00. Арсенал – Лилль
- 22:00. Вильярреал – Наполи
- 22:00. Викинг – Бавария
- 22:00. Лейпциг – ПСВ
- 22:00. Галатасарай – Барселона
14 октября
- 19:45. Фейеноорд – Комо
- 19:45. ЛАСК – Ливерпуль
- 22:00. Шахтер – АЕК
- 22:00. Рома – Реал
- 22:00. Манчестер Сити – ПСЖ
- 22:00. Слован – Штутгарт
- 22:00. Астон Вилла – Фенербахче
- 22:00. Буде-Глимт – Боруссия Д
- 22:00. Бетис – Порту