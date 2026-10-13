Лига чемпионов: где бесплатно смотреть в Украине и расписание матчей

В течение 13 – 14 октября в Лиге чемпионов сезона 2026/2027 пройдут матчи второго тура. Следить за матчами можно бесплатно в Украине.

В Украине официальным транслятором Лиги чемпионов является медиасервис MEGOGO, сообщает 24 Канал. Так, в рамках второго тура платформа бесплатно покажет два матча.

Как бесплатно смотреть матчи Лиги чемпионов

MEGOGO будет транслировать матч РБ Лейпциг – ПСВ на телеканале MEGOGO "Спорт" бесплатно в Т2 и кабельных сетях. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Также бесплатно на телеканале MEGOGO "Спорт" в Т2 и кабельных сетях будет доступен матч Буде-Глимт – Боруссия Дортмунд. Поединок начнется в 22:00.

Остальные матчи Лиги чемпионов, в частности Шахтер – АЕК, можно будет посмотреть на OTT-платформе медиасервиса по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Расписание матчей второго тура Лиги чемпионов

13 октября

19:45 . Ланс – Спортинг

. Ланс – Спортинг 19:45 . Сабах – Славия

. Сабах – Славия 22:00 . Интер – Брюгге

. Интер – Брюгге 22:00 . Атлетико – Манчестер Юнайтед

. Атлетико – Манчестер Юнайтед 22:00 . Арсенал – Лилль

. Арсенал – Лилль 22:00 . Вильярреал – Наполи

. Вильярреал – Наполи 22:00 . Викинг – Бавария

. Викинг – Бавария 22:00 . Лейпциг – ПСВ

. Лейпциг – ПСВ 22:00. Галатасарай – Барселона

14 октября

19:45 . Фейеноорд – Комо

. Фейеноорд – Комо 19:45 . ЛАСК – Ливерпуль

. ЛАСК – Ливерпуль 22:00 . Шахтер – АЕК

. Шахтер – АЕК 22:00 . Рома – Реал

. Рома – Реал 22:00 . Манчестер Сити – ПСЖ

. Манчестер Сити – ПСЖ 22:00 . Слован – Штутгарт

. Слован – Штутгарт 22:00 . Астон Вилла – Фенербахче

. Астон Вилла – Фенербахче 22:00 . Буде-Глимт – Боруссия Д

. Буде-Глимт – Боруссия Д 22:00. Бетис – Порту