Тоттенхэм сыграет против Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы 2024/2025
- Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм вышли в финал Лиги Европы 2024/2025 после побед над Атлетик Бильбао и Буде-Глимт соответственно.
- Финал состоится 21 мая 2025 года на стадионе "Сан Мамес" в Бильбао.
В четверг, 8 мая, состоялись ответные матчи Лиги Европы сезона-2024/2025. Манчестер Юнайтед дома принимал Атлетик Бильбао, а Тоттенхэм на выезде сыграл против Буде-Глимт.
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм создали хороший гандикап перед вторыми матчами полуфинала второго по силе европейского турнира. Атлетик Бильбао и Буде-Глимт имели мизерные шансы на выход дальше, сообщает 24 канал.
Читайте также Ливень голов в Манчестере и победа Тоттенхэма: результат матчей 1/2 финала Лиги Европы
Английское дерби в финале
Манчестер Юнайтед в первой игре одолел Атлетик Бильбао со счетом 3:0. В ответном матче баски имели надежду совершить камбэк.
Подопечные Эрнесто Вальверде открыли счет, выиграв первый тайм 1:0. Во второй половине игры "красные дьяволы" уничтожили испанцев, забив четыре гола.
Таким образом команда Рубена Аморима сыграет в финале Лиги Европы, закрыв двухматчевое противостояние со счетом 7:1.
Тоттенхэм в первом поединке дома обыграл Буде-Глимт 3:1. Во второй игре против норвежцев лондонцам нужно было не проиграть, чтобы выйти в решающий раунд турнира.
Однако "шпоры" уверенно победили на выезде со счетом 2:0. Теперь зрителей ожидает английское дерби в финале Лиги Европы.
Когда и где состоится финал Лиги Европы
- Финал Лиги Европы 2024/2025 между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед состоится 21 мая 2025 года.
- Решающая игра второго по силе европейского турнира пройдет на домашнем стадионе Атлетик Бильбао – "Сан Мамес".