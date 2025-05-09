Тоттенхэм сыграет против Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы 2024/2025

В четверг, 8 мая, состоялись ответные матчи Лиги Европы сезона-2024/2025. Манчестер Юнайтед дома принимал Атлетик Бильбао, а Тоттенхэм на выезде сыграл против Буде-Глимт.

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм создали хороший гандикап перед вторыми матчами полуфинала второго по силе европейского турнира. Атлетик Бильбао и Буде-Глимт имели мизерные шансы на выход дальше, сообщает 24 канал.

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Английское дерби в финале

Манчестер Юнайтед в первой игре одолел Атлетик Бильбао со счетом 3:0. В ответном матче баски имели надежду совершить камбэк.

Подопечные Эрнесто Вальверде открыли счет, выиграв первый тайм 1:0. Во второй половине игры "красные дьяволы" уничтожили испанцев, забив четыре гола.

Таким образом команда Рубена Аморима сыграет в финале Лиги Европы, закрыв двухматчевое противостояние со счетом 7:1.

Тоттенхэм в первом поединке дома обыграл Буде-Глимт 3:1. Во второй игре против норвежцев лондонцам нужно было не проиграть, чтобы выйти в решающий раунд турнира.

Однако "шпоры" уверенно победили на выезде со счетом 2:0. Теперь зрителей ожидает английское дерби в финале Лиги Европы.

Когда и где состоится финал Лиги Европы