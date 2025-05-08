Манчестер Юнайтед дома принимал Атлетик Бильбао, имея комфортное преимущество после первой игры (3:0). Во втором полуфинальном матче Тоттенхэм на выезде сражался против Буде-Глимт (3:1 в первом противостоянии), сообщает 24 канал.

Читайте также Интер и ПСЖ определят победителя Лиги чемпионов-2024/25

МанЮнайтед уничтожил Атлетик

Атлетик Бильбао с первых минут матча начал активно прессинговать Манчестер Юнайтед. "Баскские львы" хотели сотворить чудо на "Олд Траффорд", чтобы выйти в финал Лиги Европы, который состоится на их домашнем стадионе "Сан Мамес".

На 31-й минуте испанцы смогли открыть счет. Лени Йорро казалось нивелировал ошибку Харри Магуайра заблокировав удар, однако Микель Хаурехисар нанес второй удар и точно попал в девятку – 1:0.

За 20 минут до завершения первого тайма "красные дьяволы" сравняли счет и уменьшили шансы Атлетика на "ремонтаду". Забитым голом отметился Мейсон Маунт.

Манчестер Юнайтед окончательно добил Атлетик. На 79-й минуте матча Каземиро забил гол и закрыл вопрос финалиста Лиги Европы.

Расмус Хойлунн увеличил преимущество МанЮнайтед в игре – 3:1. Однако "красные дьяволы" не остановились и забили четвертый гол усилиями Мейсона Маунта, который оформил дубль.

Таким образом манкунианцы спокойно вышли в финал Лиги Европы. Подопечные Рубена Аморима закрыли двухматчевое противостояние со счетом 7:1.

Тоттенхэм деклассировал Буде-Глимт

Тоттенхэм решил все дела в первом матче, одолев Буде-Глимт со счетом 3:1. Норвежцам нужно было забивать, чтобы вернуть интригу в противостояние и пробиться в финал Лиги Европы.

Однако Буде-Глимт не удалось забить в первом тайме, как и Тоттенхэму. Команды перекатывали мяч, имея по одному удару в створ ворот. Во втором тайме "шпоры" забили усилиями Доминика Соланке.

За несколько минут Тоттенхэм удвоил преимущество в игре. На этот раз точный удар нанес правый защитник лондонского клуба Педро Порро.

В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу Тоттенхэма. Лондонцы обыграли Буде-Глимт 5:1 по сумме двух противостояний и шагают в финал Лиги Европы 2024/2025.