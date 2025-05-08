Манчестер Юнайтед вдома приймав Атлетік Більбао, маючи комфортну перевагу після першої гри (3:0). У другому півфінальному матчі Тоттенхем на виїзді бився проти Буде-Глімт (3:1 у першому протистоянні), повідомляє 24 канал.

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МанЮнайтед знищив Атлетік

Атлетік Більбао з перших хвилин матчу почав активно пресингувати Манчестер Юнайтед. "Баскські леви" хотіли створити чудо на "Олд Траффорд", аби вийти у фінал Ліги Європи, що відбудеться на їх домашньому стадіоні "Сан Мамес".

На 31-й хвилині іспанці змогли відкрити рахунок. Лені Йорро здавалось нівелював помилку Харрі Магуайра заблокувавши удар, проте Мікель Хаурехісар завдав другого удару та влучно поцілив у дев'ятку – 1:0.

За 20 хвилин до завершення першого тайму "червоні дияволи" зрівняли рахунок та зменшили шанси Атлетіка на "ремонтаду". Забитим голом відзначився Мейсон Маунт.

Манчестер Юнайтед остаточно добив Атлетік. На 79-й хвилині матчу Каземіро забив гол та закрив питання фіналіста Ліги Європи.

Расмус Гойлунн збільшив перевагу МанЮнайтед у грі – 3:1. Проте "червоні дияволи" не зупинились та забили четвертий гол зусиллями Мейсона Маунта, який оформив дубль.

Таким чином манкуніанці спокійно вийшли у фінал Ліги Європи. Підопічні Рубена Аморіма закрили двоматчеве протистояння з рахунком 7:1.

Тоттенхем декласував Буде-Глімт

Тоттенхем вирішив усі справи в першому матчі, здолавши Буде-Глімт з рахунком 3:1. Норвежцям потрібно було забивати, аби повернути інтригу у протистояння та пробитись у фінал Ліги Європи.

Проте Буде-Глімт не вдалось забити у першому таймі, як і Тоттенхему. Команди перекатували м'яч, маючи по одному удару в площину воріт. У другому таймі "шпори" забили зусиллями Домініка Соланке.

За декілька хвилин Тоттенхем подвоїв перевагу у грі. Цього разу влучний удар завдав правий захисник лондонського клубу Педро Порро.

У підсумку матч завершився з рахунком 2:0 на користь Тоттенхема. Лондонці обіграли Буде-Глімт 5:1 за сумою двох протистоянь та крокують у фінал Ліги Європи 2024/2025.