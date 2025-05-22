Лидер МанЮнайтед едва не устроил драку после финала ЛЕ: видео конфликта

В среду, 21 мая, состоялся финал Лиги Европы 2024/2025. В решающем матче турнира на "Сан-Мамесе" в Бильбао (Испания) Тоттенхэм сыграл против Манчестер Юнайтед.

В напряженном матче "шпоры" одолели "красных дьяволов" с минимальным счетом 1:0. Однако у игроков эмоции не утихали даже после финального свистка, сообщает 24 канал.

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Что произошло после игры

Игроки Тоттенхэма праздновали победу получения первого за 17 лет трофея. Тогда защитник "шпор" Кристиан Ромеро решил подойти к соперникам, чтобы пожать руки.

Однако Харри Магуайр был явно не в духе. Английский защитник решил проигнорировать защитника Тоттенхэма, а когда тот повернулся спиной центрбек Манчестер Юнайтед бросился на него.

На видео видно, как партнеры по команде держат Харри, который машет руками и что-то выкрикивает. Тогда как Кристиан Ромеро тоже не остался в стороне, чтобы избежать большей ссоры партнеры оттянули его чуть дальше.

Напомним, что конфликт между Харри Магуайром и Кристианом Ромеро возник еще во время матча. Произошло это после эпизода с жестким столкновением, когда аргентинец упал на газон и барахтался от боли.

Харри Магуайра этот момент сильно разозлил. Главный арбитр матча наказал защитника Манчестер Юнайтед желтой карточкой.