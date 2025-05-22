У напруженому матчі "шпори" здолали "червоних дияволів" з мінімальним рахунком 1:0. Проте у гравців емоції не вщухали навіть після фінального свистка, повідомляє 24 канал.

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Що відбулось після гри

Гравці Тоттенхема святкували перемогу здобуття першого за 17 років трофея. Тоді захисник "шпор" Крістіан Ромеро вирішив підійти до суперників, щоб потиснути руки.

Проте Харрі Магуайр був явно не в дусі. Англійський захисник вирішив проігнорувати оборонця Тоттенхема, а коли той повернувся спиною центрбек Манчестер Юнайтед кинувся на нього.

На відео видно, як партнери по команді тримають Харрі, який махає руками та щось викрикує. Тоді як Крістіан Ромеро теж не залишився осторонь, щоб уникнути більшої сварки партнери відтягнули його трохи далі.

Нагадаємо, що конфлікт між Харрі Магуайром та Крістіаном Ромеро виник ще під час матчу. Сталось це після епізоду зі жорстким зіткненням, коли аргентинець впав на газон та борсався від болю.

Харрі Магуайра цей момент сильно розлютив. Головний арбітр матчу покарав захисника Манчестер Юнайтед жовтою карткою.