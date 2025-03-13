К этому поединку "волки" подходят с минимальным преимуществом после одержанной победы в Риме со счетом 2:1. Одной из главных тем в итальянских СМИ является вопрос, кого же Клаудио Раньери выпустит в основном составе на позиции форварда – Артема Довбика или Эльдора Шомуродова.

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Ставка на испанский опыт

Своим мнением на этот счет поделился бывший футболист Ромы Роберто Пруццо. Он заявил, что хочет видеть на поле с первых минут украинского нападающего, сообщает 24 Канал со ссылкой на La Roma24.

"Довбик или Шомуродов? Я уверен, что украинский форвард должен сыграть против Атлетика. Если Эльдор заберет место у Артема в стартовом составе, это станет большой проблемой для Довбика.

Я ценю ту работу, которую выполнил Шомуродов, но матч пройдет в Испании, где раньше играл украинец. Возможно, Довбик сможет проявить себя и раскрыться психологически", – сказал Пруццо.

Справка. Матч Атлетик – Рома начнется в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. На счету Эльдора Шомуродова – 5 забитых мячей и 3 ассиста в 26 играх.