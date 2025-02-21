Челси Мудрика едет в Данию: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка всех трех еврокубковых турниров. Последними своих соперников узнали участники 1/8 финала Лиги конференций-2024/2025.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций-2024/2025 стартовала в 15:00 (по киевскому времени). За день до этого футбольные болельщики узнали имена всех участников этой стадии турнира, пишет 24 Канал.

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Кто вышел в 1,/8 финала

Напомним, что сразу восемь клубов вышли напрямую в плей-офф турнира, а это Челси, Витория Гимарайнш, Фиорентина, Рапид Вена, Юргорден, Лугано, Легия и Серкль Брюгге.

Кстати. Челси Михаила Мудрика набрало максимальные 18 баллов в шести турах и выиграло итоговую единую таблицу основного раунда Лиги конференций.

20 февраля к ним присоединились еще восемь коллективов, которые соревновались за 1/8 финала путем стыковых матчей 1/16 финала Лиги конференций.

Победителями стыковых матчей 1/16 финала стали: Бетис, Копенгаген, Борац, Пафос, Целье, Панатинаикос, Мольде и Ягеллония.

Пары 1/8 финала Лиги конференций

Ягеллония – Серкль Брюгге

Мольде – Легия

Целье – Лугано

Пафос – Юргорден

Панатинаикос – Фиорентина

Бетис – Витория

Борац – Рапид Вена

Копенгаген – Челси

Важно! Матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся в те же дни, что и поединки этой стадии Лиги Европы – 6-го и 13-го марта.

Отметим, что первыми своих соперников в Ньоне узнали клубы, которые пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.