Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій-2024/2025 стартувало о 15:00 (за київським часом). За день до цього футбольні уболівальники дізнались імена усіх учасників цієї стадії турніру, пише 24 Канал.
Варто дізнатись Довбик та Яремчук отримали суперників: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Хто вийшов до 1,/8 фіналу
Нагадаємо, що одразу вісім клубів вийшли напряму у плей-оф турніру, а це Челсі, Віторія Гімарайнш, Фіорентина, Рапід Відень, Юргорден, Лугано, Легія та Серкль Брюгге.
До слова. Челсі Михайла Мудрика набрало максимальні 18 балів у шести турах та виграло підсумкову єдину таблицю основного раунду Ліги конференцій.
20 лютого до них приєднались ще вісім колективів, які змагались за 1/8 фіналу шляхом стикових матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій.
Переможцями стикових матчів 1/16 фіналу стали: Бетіс, Копенгаген, Борац, Пафос, Цельє, Панатінаїкос, Мольде та Ягеллонія.
Пари 1/8 фіналу Ліги конференцій
- Ягеллонія – Серкль Брюгге
- Мольде – Легія
- Цельє – Лугано
- Пафос – Юргорден
- Панатінаїкос – Фіорентина
- Бетіс – Віторія
- Борац – Рапід Відень
- Копенгаген – Челсі
Важливо! Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться у ті ж дні, що і поєдинки цієї стадії Ліги Європи – 6-го та 13-го березня.
Відзначимо, що першими своїх суперників у Ньоні дізнались клуби, які пробились до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.