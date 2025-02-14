В четверг, 14 февраля, состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций сезона-2024/25. Украинские клубы прекратили борьбу в турнире еще на стадии квалификации, пишет 24 Канал.

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Как завершились первые матчи 1/16 финала Лиги конференций

Восемь стыковых матчей были поделены на два слота. В одном из первых матчей игрового дня греческий Панатинаикос неожиданно уступил исландскому Викингуру (1:2). "Зеленые" забили гол престижа лишь в компенсированное время.

Польская Ягеллония на выезде обыграла сербскую Бачка-Топола (3:1). Бывший украинский футболист Тарас Романчук вышел на замену на 78-й минуте.

Испанский Бетис на выезде без проблем разобрался с бельгийским Гентом (3:0). А вот кипрское дерби Омония – Пафос не определило победителя – 1:1.

Результаты и видеообзоры первых матчей 1/16 финала Лиги конференций

Бачка-Топола – Ягеллония 1:3

Голы: Мбунгу, 28 – Имас, 31, 89, Пулулу, 81

Викингур – Панатинаикос 2:1

Голы: Атласон, 13, Вильямссон, 56 – Йоаннидис, 90+1

Мольде – Шемрок Роверс 0:1

Гол: Нунан, 57

Целье – АПОЭЛ 2:2

Голы: Кучис, 2, 59 – Абанга, 32, Лайфис, 70

Борац – Олимпия 1:0

Гол: Огринец, 90+1

Гент – Бетис 0:3

Голы: Антони, 63, Бакамбу, 72, Альтимира, 84

Копенгаген – Ганденхайм 1:2

Голы: Ларссон, 45+1 – Келлер, 59, Зирслебен, 85

Омония – Пафос 1:1

Гол: Семедо, 51 (с пен.) – Оршич, 84

Ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций состоятся 20 февраля.Жеребьевка следующих стадий турнира запланирована на 21 февраля 2025 года.