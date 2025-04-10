Черный день для польских клубов: результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций

В четверг, 10 апреля, состоялись первые четвертьфиналы розыгрыша Лиги конференции. Борьбу за выход в следующую стадию ведут восемь команд.

Безоговорочным фаворитом третьего по престижности еврокубкового турнира является лондонский Челси. Даже в отсутствие Михаила Мудрика "синие" продолжают победный путь за трофеем, пишет 24 Канал.

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Как сыграли Челси, Фиорентина и Бетис

Поединок в Варшаве между Легией и Челси (0:3) открывал программу игрового дня. В первом тайме подопечные Энцо Марески никак не могли подобрать ключи к воротам соперника. Лишь во второй половине игры голы посыпались в сетку голкипера польской команды Тобиаша.

Даже нереализованный пенальти не испортил настроение игрокам Челси. Голы Тайрика Джорджа и дубль Мадуэке практически снял вопрос о победителе этой пары. Ответный матч в Лондоне для "синих" превратится в формальность.

Среди других результатов стоит выделить победы Бетиса и Фиорентины. Испанская команда дома разобралась с польской Ягеллонией (2:0). Зато "пурпурные" в Словении обыграли одного из сенсационных четвертьфиналистов – Целье (2:1).

В четвертом поединке шведский Юргорден минимально уступил австрийскому Рапиду – 0:1. Мяч в собственные ворота срезал полузащитник Хампус Финделль.

Результаты и видеообзоры первых матчей 1/4 Лиги конференций

Легия – Челси 0:3

Голы: Джордж, 49, Мадуэке, 57, 74

Бетис – Ягеллония 2:0

Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2

Целье – Фиорентина 1:2

Голы: Делорье-Шобе, 68 (с пенальти) – Раньери, 27, Мандрагора, 62

Юргорден – Рапид 0:1

Гол: Финделль, 62 (автогол)

Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся в четверг, 17 апреля. По итогам поединков определятся четыре участника полуфиналов.