Черный день для польских клубов: результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
- Челси победил Легию 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций.
- Бетис и Фиорентина также одержали победы в своих матчах против Ягеллонии и Целье соответственно.
- Юргорден проиграл Рапиду 0:1 из-за автогола Финделля.
В четверг, 10 апреля, состоялись первые четвертьфиналы розыгрыша Лиги конференции. Борьбу за выход в следующую стадию ведут восемь команд.
Безоговорочным фаворитом третьего по престижности еврокубкового турнира является лондонский Челси. Даже в отсутствие Михаила Мудрика "синие" продолжают победный путь за трофеем, пишет 24 Канал.
Читайте также Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ-2024/2025 после первых матчей 1/4 финала
Как сыграли Челси, Фиорентина и Бетис
Поединок в Варшаве между Легией и Челси (0:3) открывал программу игрового дня. В первом тайме подопечные Энцо Марески никак не могли подобрать ключи к воротам соперника. Лишь во второй половине игры голы посыпались в сетку голкипера польской команды Тобиаша.
Даже нереализованный пенальти не испортил настроение игрокам Челси. Голы Тайрика Джорджа и дубль Мадуэке практически снял вопрос о победителе этой пары. Ответный матч в Лондоне для "синих" превратится в формальность.
Среди других результатов стоит выделить победы Бетиса и Фиорентины. Испанская команда дома разобралась с польской Ягеллонией (2:0). Зато "пурпурные" в Словении обыграли одного из сенсационных четвертьфиналистов – Целье (2:1).
В четвертом поединке шведский Юргорден минимально уступил австрийскому Рапиду – 0:1. Мяч в собственные ворота срезал полузащитник Хампус Финделль.
Результаты и видеообзоры первых матчей 1/4 Лиги конференций
Легия – Челси 0:3
Голы: Джордж, 49, Мадуэке, 57, 74
Бетис – Ягеллония 2:0
Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2
Целье – Фиорентина 1:2
Голы: Делорье-Шобе, 68 (с пенальти) – Раньери, 27, Мандрагора, 62
Юргорден – Рапид 0:1
Гол: Финделль, 62 (автогол)
Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся в четверг, 17 апреля. По итогам поединков определятся четыре участника полуфиналов.