Беззаперечним фаворитом третього за престижністю єврокубкового турніру є лондонський Челсі. Навіть за відсутності Михайла Мудрика "сині" продовжують переможний шлях за трофеєм, пише 24 Канал.

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Як зіграли Челсі, Фіорентина та Бетіс

Поєдинок у Варшаві між Легією та Челсі (0:3) відкривав програму ігрового дня. У першому таймі підопічні Енцо Марески ніяк не могли підібрати ключі до воріт суперника. Лише у другій половині гри голи посипалися у сітку голкіпера польської команди Тобіаша.

Навіть нереалізований пенальті не зіпсував настрій гравцям Челсі. Голи Тайріка Джорджа та дубль Мадуеке практично зняв питання про переможця цієї пари. Матч-відповідь у Лондоні для "синіх" перетвориться на формальність.

Серед інших результатів варто виділити перемоги Бетіса та Фіорентини. Іспанська команда вдома розібралася з польською Ягеллонією (2:0). Натомість "пурпурові" у Словенії обіграли одного із сенсаційних чвертьфіналістів – Цельє (2:1).

У четвертому поєдинку шведський Юргорден мінімально поступився австрійському Рапіду – 0:1. М'яч у власні ворота зрізав півзахисник Хампус Фінделль.

Результати та відеоогляди перших матчів 1/4 Ліги конференцій

Легія – Челсі 0:3

Голи: Джордж, 49, Мадуеке, 57, 74

Бетіс – Ягеллонія 2:0

Голи: Бакамбу, 24, Родрігес, 45+2

Цельє – Фіорентина 1:2

Голи: Делор'є-Шобе, 68 (з пенальті) – Раньєрі, 27, Мандрагора, 62

Юргорден – Рапід 0:1

Гол: Фінделль, 62 (автогол)

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться у четвер, 17 квітня. За підсумком поєдинків визначаться чотири учасники півфіналів.