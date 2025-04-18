Мудрик сохраняет шанс на трофей: результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций

В четверг, 17 апреля, состоялись ответные матчи Лиги конференций сезона-2024/25. По итогу четырех противостояний определились участники полуфинала.

На стадии четвертьфинала борьбу за путевки в следующий раунд вели сразу два представителя Польши и по одному Англии, Италии, Испании, Словении, Швеции и Австрии. Достаточно неожиданные проблемы с выходом в полуфинал возникли у одного из фаворитов, пишет 24 Канал.

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Фиорентина на грани фиаско и шанс на трофей для украинца

Игровой день начался матчами во Флоренции и Белостоке. Итальянская Фиорентина в первом поединке на выезде обыграла Целье (2:1). Во второй встрече представитель Словении был близок к камбэку. По ходу матча "фиалки" уступали со счетом 1:2. И все же прошлогодний финалист Лиги конференций сумел вырвать ничью (2:2), которая позволила выйти в полуфинал.

В польском Белостоке Ягеллония принимала Бетис. Испанцы после домашней победы (2:0) уверенно чувствовали себя в гостях. Соперники обменялись голами во втором тайме и завершили поединок со счетом 1:1. Далее идут "зеленые".

Лондонский Челси после выездной победы у Легии (3:0) одной ногой уже был в полуфинале. Однако ответный матч не стал легкой прогулкой для подопечных Марески. Польская команда дала бой представителю АПЛ и одержала победу – 2:1. Этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в следующий круг. Таким образом, Михаил Мудрик сохраняет шансы на добычу трофея.

Очень тяжелым оказался поединок в Вене. Рапид уже в дебюте матча оказался в меньшинстве. А на 42-й минуте еще и пропустил гол с пенальти. Через несколько минут "зелено-белые" благодаря автоголу Уне Ларссона отыгрались.

В дополнительное время "синие ленты" еще дважды отправили мяч в ворота Рапида, сенсационно пробившись в полуфинал.

Результаты и видеообзоры ответных матчей 1/4 Лиги конференций

Фиорентина – Целье 2:2

Голы: Мандрагора, 37, Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65

Ягеллония – Бетис 1:1

Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78

Рапид – Юргорден 1:4

Голы: Уне Ларссон, 45+1 (автогол) – Даниэльсон, 42 (с пенальти), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105

Челси – Легия 1:2

Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (с пенальти), Капюади, 53

Что дальше

В полуфинал Лиги конференций вышли Фиорентина, Бетис, Челси и Юргорден. Первые поединки состоятся 1 мая, а ответные матчи – 8 мая.

Победитель Лиги конференций определится 28 мая 2025 года в польском Вроцлаве на Городском стадионе.