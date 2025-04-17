В четверг, 17 апреля, состоялись ответные матчи Лиги конференций-2024/25. Восемь команд боролись за четыре путевки в полуфинал, пишет 24 Канал.

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Как завершились четвертьфиналы Лиги конференций

Игровой день был распределен на два слота. Сначала состоялись матчи Фиорентина – Целье и Ягеллония – Бетис.

Во Флоренции скромный словенский клуб дал настоящий бой одному из фаворитов турнира. Более того, футболисты Целье вели в счете – 2:1. Но все же "фиалки" сумели отыграться и добыть ничью (2:2), которая вывели их в полуфинал.

Испанский Бетис после домашней победы (2:0) уверенно чувствовал себя в гостях у Ягеллонии. Соперники обменялись голами во втором тайме и завершили встречу в ничью – 1:1. Бетис вышел в следующий раунд.

Лондонский Челси довольно неожиданно потерпел домашнее поражение от Легии (1:2). Впрочем, в полуфинал вышла команда Мудрика благодаря победе в первой встрече (3:0).

Кто сыграет в полуфинале Лиги конференций

Таким образом в полуфинал вышли итальянская Фиорентина и испанский Бетис, которые встретятся в очном поединке.

Бетис – Фиорентина

Победитель пары Рапид/Юргорден – Челси

Полуфинальные матчи состоятся 1 и 8 мая. Победитель Лиги конференций определится 28 мая 2025 года. Финальный поединок состоится во Вроцлаве на Городском стадионе.