В четверг, 28 августа, состоялись ответные матчи плей-офф отбора Лиги конференций 2025/2026. В одном из них румынская Университатя сыграла против турецкого Башакшехира.

Матч завершился победой Университати со счетом 3:1. Во время матча третьего по силе европейского турнира произошел уникальный случай, сообщает 24 канал со ссылкой на Curiosities Foot.

Читайте также Легендарный Ди Мария положил супергол в дерби в чемпионате Аргентины: эффектное видео

Что произошло на матче Лиги конференций?

Университатя в конце матча забила третий гол в ворота Башакшехира, закрыв вопрос победителя матча и прохода дальше – 3:1. Общий счет двухматчевого противостояния 5:2.

Диктора стадиона румынского клуба переполняли эмоции от забитого гола. Он на радостях решил подойти к самому полю, с чего началось все самое веселое в этой ситуации.

Даниэль Шлагер, главный арбитр матча, был вынужден удалить диктора стадиона, показав ему красную карточку. Однако, уходя с поля работник продолжал выкрикивать имя Стивена Нсимба, который забил третий гол.

Арбитр показал красную карточку диктору: смотрите видео

Напомним, что в пятницу 29 августа состоится жеребьевка основной сетки Лиги конференций 2025/2026. Начало церемонии в Монако запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, сколько Динамо и Шахтер заработают за участие в Лиге конференций 2025/2026. Украинские клубы неплохо пополнят собственный бюджет.