"Классико Росарио" завершилось победой хозяев. Героем встречи стал Анхель Ди Мария, который вернулся этим летом в родной клуб, покинув Бенфику, сообщает 24 канал.

Сумасшедший гол от Ди Марии

Матч между Росарио Сентраль и Ньюэллс Олд Бойз почти завершился вничью. До 82 минуты противостояния счет на табло держался 0:0, но Анхель Ди Мария взял дело в свои руки.

Аргентинский футболист забил сумасшедший гол меньше, чем за 10 минут до конца матча. Ди Мария роскошным ударом положил мяч в девятку – без шансов для голкипера соперников.

Ди Мария забил супергол: смотрите видео

Отметим, что для Анхеля Ди Марии этот гол стал третьим в шести матчах чемпионата Аргентины. А Росарио Сентраль занимает третью строчку в группе B элитного дивизиона, имея в своем активе.

