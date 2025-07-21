Полесье и Александрия получили потенциальных оппонентов в квалификации Лиги конференций

Последними 21 июля своих возможных соперников узнали два представителя Украины в Лиге конференций – Полесье и Александрия. Жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций-2025/2026.

Александрия и Полесье были разделены на два списка. Серебряные призеры УПЛ-2024/2025 попали в число сеяных, а вот "житомиряне" – к несеяным, пишет 24 Канал.

Стоит узнать Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов

Кто достался Полесью и Александрии по итогам жеребьевки ЛК?

В день жеребьевки список потенциальных соперников Полесья и Александрии несколько сократился.

Потенциальные соперники Александрии:

Победитель пары Росенборг (Норвегия) – Банга (Литва)

Победитель противостояния Австрия (Австрия) – Спирли (Грузия)

Победитель битвы Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Победитель дуэли Силькеборг (Дания) – КА Акурейри (Исландия)

Победитель пары Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) – Нымме Калю (Эстония)

Победитель встречи Кауно Жальгирис (Литва) – Валур (Исландия)

По результатам жеребьевки, Александрия сыграет против триумфатора пары Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия), если пройдет сербский Партизан (24-го и 31-го июля).

Возможные соперники Полесья:

Победитель пары Ильвес Тампере (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

Победитель противостояния Сент-Джозеф (Гибралтар) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Победитель дуэли Вараждин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия)

Победитель битвы Вллазния (Албания) – Викингюр Рейкьявик (Исландия)

Победитель встречи Пакси (Венгрия) – Марибор (Словения)

Полесье может сыграть против победителя пары Пакси (Венгрия) – Марибор (Словения) в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций-2025/2026. Команде Руслана Ротаня сначала нужно одолеть в двухматчевом противостоянии Санту-Колому из Андорры (24-го и 31-го июля).

Напомним, что несколько ранее 21 июля своих возможных оппонентов узнали киевское Динамо и донецкий Шахтер. "Горняки" также получили потенциального оппонента, если вылетят от Бешикташа из Лиги Европы. В таком неприятном случае дончане сыграют уже в Лиге конференций против триумфатора пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нимме Калью (Эстония).