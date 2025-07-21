Олександрія та Полісся були поділені на два списки. Срібні призери УПЛ-2024/2025 потрапили до числа сіяних, а от "житомиряни" – до несіяних, пише 24 Канал.
Варто дізнатись Динамо дізналось потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Хто дістався Поліссю та Олександрії за підсумками жеребкування ЛК?
У день жеребкування список потенційних суперників Полісся та Олександрії дещо скоротився.
Потенційні суперники Олександрії:
- Переможець пари Росенборг (Норвегія) – Банга (Литва)
- Переможець протистояння Австрія (Австрія) – Спірлі (Грузія)
- Переможець битви Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія)
- Переможець дуелі Сількеборг (Данія) – КА Акурейрі (Ісландія)
- Переможець пари Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) – Нимме Калю (Естонія)
- Переможець зустрічі Кауно Жальгіріс (Литва) – Валур (Ісландія)
За результатами жеребкування, Олександрія зіграє проти тріумфатора пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія), якщо пройде сербський Партизан (24-го та 31-го липня).
Можливі суперники Полісся:
- Переможець пари Ільвес Тампере (Фінляндія) – АЗ Алкмар (Нідерланди)
- Переможець протистояння Сент-Джозеф (Гібралтар) – Шемрок Роверс (Ірландія)
- Переможець дуелі Вараждин (Хорватія) – Санта-Клара (Португалія)
- Переможець битви Вллазнія (Албанія) – Вікінгюр Рейк'явік (Ісландія)
- Переможець зустрічі Паксі (Угорщина) – Марібор (Словенія)
Полісся може зіграти проти переможця пари Паксі (Угорщина) – Марібор (Словенія) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій-2025/2026. Команді Руслана Ротаня спершу потрібно здолати у двоматчевому протистоянні Санту-Колому із Андорри (24-го та 31-го липня).
Нагадаємо, що дещо раніше 21 липня своїх можливих опонентів дізнались київське Динамо та донецький Шахтар. "Гірники" також отримали потенційного опонента, якщо вилетять від Бешикташа із Ліги Європи. У такому неприємному випадку донеччани зіграють вже у Лізі конференцій проти тріумфатора пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).