Футболист из Англии за один сезон выиграл Лигу Европы и Лигу конференций: как такое вообще возможно

Еврокубковый сезон 2025/2026 приближается к своему завершению. Лига Европы уже завершена, а в среду, 27 мая, состоялся финал Лиги конференций, в котором встретились Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Кот-д'Ивуарский вингер Астон Виллы Эванн Гессан, который ныне выступает за Кристал Пэлас на правах аренды, вписал свое имя в историю мирового футбола. Об этом информирует Polymarket Sports.

Какое достижение сделал Гессан?

Он стал первым игроком, которому удалось получить два разных еврокубковых трофея в течение одного сезона.

24-летний нападающий присоединился к составу "орлов" в январе этого года. Поскольку первую часть сезона ивуариец провел в Бирмингеме, он стал победителем Лиги Европы – Астон Вилла в финале разгромила Фрайбург со счетом 3:0.

В то же время вместе с новой командой Оливера Гласнера Гессан торжествовал и в Лиге конференций. В решающем матче этого турнира Кристал Пэлас одолел испанское Райо Вальекано благодаря единственному голу Жана-Филиппа Матета.

Уникальное достижение подтверждается статистикой выступлений футболиста в обоих турнирах:

В Лиге Европы: сыграл 7 матчей за Астон Виллу на групповом этапе и забил 2 гола.

В Лиге конференций: провел 6 поединков за Кристал Пэлас и отметился 1 забитым мячом.

Кто такой Эванн Гессан?

Воспитанник футбольной академии французской Ниццы, благодаря своей высокой результативности, летом 2025 года был выкуплен английским клубом Астон Вилла за 30 миллионов евро, плюс 5 миллионов евро бонусов. Форвард заключил с клубом долгосрочный контракт до 2030 года.

О Кристал Пэлас в еврокубках

Для Кристал Пэлас это первый в истории клуба еврокубковый трофей. На пути к финалу лондонцы стали настоящим "обидчиком" украинских команд, в групповом этапе они обыграли Динамо (2:0), а в полуфинале одолели Шахтер с общим счетом 5:2 за два матча. Благодаря этому триумфу клуб гарантировал себе прямую путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.