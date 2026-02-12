Сборная Украины сыграет в Лиге B и будет бороться за повышение в классе. О результатах жеребьевки Лиги наций рассказывает 24 Канал.
Какие результаты жеребьевки Лиги наций-2026/2027?
Все 54 сборные Европы узнали соперников на групповом этапе.
Лига А. Группа А1
- Франция
- Италия
- Бельгия
- Турция
Лига А. Группа А2
- Германия
- Нидерланды
- Сербия
- Греция
Лига А. Группа А3
- Испания
- Хорватия
- Англия
- Чехия
Лига А. Группа А4
- Португалия
- Дания
- Норвегия
- Уэльс
Лига B. Группа B1
- Шотландия
- Швейцария
- Словения
- Северная Македония
Лига B. Группа B2
- Венгрия
- УКРАИНА
- Грузия
- Северная Ирландия
Лига B. Группа B3
- Израиль
- Австрия
- Ирландия
- Косово
Лига B. Группа B4
- Польша
- Босния и Герцеговина
- Румыния
- Швеция
Лига C. Группа C1
- Албания
- Финляндия
- Беларусь
- Сан-Марино
Лига C. Группа C2
- Черногория
- Армения
- Кипр
- Латвия или Гибралтар
Лига C. Группа C3
- Казахстан
- Словакия
- Фарерские острова
- Молдова
Лига C. Группа C4
- Исландия
- Болгария
- Эстония
- Люксембург или Мальта
Лига D. Группа D1
- Латвия или Гибралтар
- Люксембург или Мальта
- Андорра
Лига D. Группа D2
- Литва
- Азербайджан
- Лихтенштейн
Группы Лиги наций 2026/2027 / графика УЕФА
Когда состоятся матчи Лиги Наций?
Групповой этап сыграют осенью 2026 года.
- 1 тур: 24 – 26 сентября 2026 года
- 2 тур: 27 – 29 сентября 2026 года
- 3 тур: 30 сентября – 3 октября 2026 года
- 4 тур: 4 – 6 октября 2026 года
- 5 тур: 12 – 14 ноября 2026 года
- 6 тур: 15 – 17 ноября 2026 года
Стыковые матчи между дивизионами за повышение/вылет сыграют 25 – 30 марта 2027 года. В эти же дни команды из Лиги А проведут четвертьфиналы.
7 – 15 июня 2027 года состоится Финал четырех Лиги наций.