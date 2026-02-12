Сборная Украины сыграет в Лиге B и будет бороться за повышение в классе. О результатах жеребьевки Лиги наций рассказывает 24 Канал.

Какие результаты жеребьевки Лиги наций-2026/2027?

Все 54 сборные Европы узнали соперников на групповом этапе.

Лига А. Группа А1

Франция

Италия

Бельгия

Турция

Лига А. Группа А2

Германия

Нидерланды

Сербия

Греция

Лига А. Группа А3

Испания

Хорватия

Англия

Чехия

Лига А. Группа А4

Португалия

Дания

Норвегия

Уэльс



Лига B. Группа B1

Шотландия

Швейцария

Словения

Северная Македония

Лига B. Группа B2

Венгрия

УКРАИНА

Грузия

Северная Ирландия

Лига B. Группа B3

Израиль

Австрия

Ирландия

Косово

Лига B. Группа B4

Польша

Босния и Герцеговина

Румыния

Швеция

Лига C. Группа C1

Албания

Финляндия

Беларусь

Сан-Марино

Лига C. Группа C2

Черногория

Армения

Кипр

Латвия или Гибралтар

Лига C. Группа C3

Казахстан

Словакия

Фарерские острова

Молдова

Лига C. Группа C4

Исландия

Болгария

Эстония

Люксембург или Мальта



Лига D. Группа D1

Латвия или Гибралтар

Люксембург или Мальта

Андорра

Лига D. Группа D2

Литва

Азербайджан

Лихтенштейн



Группы Лиги наций 2026/2027 / графика УЕФА

Когда состоятся матчи Лиги Наций?

Групповой этап сыграют осенью 2026 года.

1 тур: 24 – 26 сентября 2026 года

2 тур: 27 – 29 сентября 2026 года

3 тур: 30 сентября – 3 октября 2026 года

4 тур: 4 – 6 октября 2026 года

5 тур: 12 – 14 ноября 2026 года

6 тур: 15 – 17 ноября 2026 года

Стыковые матчи между дивизионами за повышение/вылет сыграют 25 – 30 марта 2027 года. В эти же дни команды из Лиги А проведут четвертьфиналы.

7 – 15 июня 2027 года состоится Финал четырех Лиги наций.