Сборная Украины сыграет в Лиге B и будет бороться за повышение в классе. О результатах жеребьевки Лиги наций рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2026/2027

Какие результаты жеребьевки Лиги наций-2026/2027?

Все 54 сборные Европы узнали соперников на групповом этапе.

Лига А. Группа А1

  • Франция
  • Италия
  • Бельгия
  • Турция

Лига А. Группа А2

  • Германия
  • Нидерланды
  • Сербия
  • Греция

Лига А. Группа А3

  • Испания
  • Хорватия
  • Англия
  • Чехия

Лига А. Группа А4

  • Португалия
  • Дания
  • Норвегия
  • Уэльс


Лига B. Группа B1

  • Шотландия
  • Швейцария
  • Словения
  • Северная Македония

Лига B. Группа B2

  • Венгрия
  • УКРАИНА
  • Грузия
  • Северная Ирландия

Лига B. Группа B3

  • Израиль
  • Австрия
  • Ирландия
  • Косово

Лига B. Группа B4

  • Польша
  • Босния и Герцеговина
  • Румыния
  • Швеция

Лига C. Группа C1

  • Албания
  • Финляндия
  • Беларусь
  • Сан-Марино

Лига C. Группа C2

  • Черногория
  • Армения
  • Кипр
  • Латвия или Гибралтар

Лига C. Группа C3

  • Казахстан
  • Словакия
  • Фарерские острова
  • Молдова

Лига C. Группа C4

  • Исландия
  • Болгария
  • Эстония
  • Люксембург или Мальта


Лига D. Группа D1

  • Латвия или Гибралтар
  • Люксембург или Мальта
  • Андорра

Лига D. Группа D2

  • Литва
  • Азербайджан
  • Лихтенштейн


Группы Лиги наций 2026/2027 / графика УЕФА

Когда состоятся матчи Лиги Наций?

Групповой этап сыграют осенью 2026 года.

  • 1 тур: 24 – 26 сентября 2026 года
  • 2 тур: 27 – 29 сентября 2026 года
  • 3 тур: 30 сентября – 3 октября 2026 года
  • 4 тур: 4 – 6 октября 2026 года
  • 5 тур: 12 – 14 ноября 2026 года
  • 6 тур: 15 – 17 ноября 2026 года

Стыковые матчи между дивизионами за повышение/вылет сыграют 25 – 30 марта 2027 года. В эти же дни команды из Лиги А проведут четвертьфиналы.

7 – 15 июня 2027 года состоится Финал четырех Лиги наций.