Впервые за 63 года в еврокубках забил гол однорукий футболист

Датский футболист Мариус Крюгер Линд вписал свое имя в историю еврокубков. До него подобным достижением никто не мог похвастаться более 60 лет.

Инцидент произошел в матче второго раунда квалификации Лиги конференций между фарерским клубом Рунавик и словенским Копером. О достижении Линда сообщает 24 Канал.

Что произошло в Лиге конференций

Рунавик приехал в Словению после поражения со счетом 0:2 в домашнем матче. До 70-й минуты ответного матча фарерцы вели 1:0, что сокращало их отставание в общем счете до одного гола.

Разница в счете исчезла, когда своим голом отличился 27-летний правый вингер Рунавика Линд. Дело в том, что у футболиста отсутствует предплечье правой руки.

В последний раз гол на уровне еврокубков футболист с подобным нарушением здоровья забил в сентябре 1963 года, когда нападающий из Северной Ирландии Джимми Хейсти, выступавший за ирландский Дандалок, поразил ворота швейцарского Цюриха в матче Кубка европейских чемпионов.

Как сложилась оставшаяся часть матча

Игра перешла в овертайм, где команды обменялись голами, поэтому судьба победителя решалась в серии пенальти. Мариус Линд пробыл на футбольном поле все 120 минут, но к отметке в серии не подходил. Его команда выиграла серию пенальти со счетом 4:3 и в следующем раунде встретится со швейцарским Лугано.

Линд является воспитанником малоизвестного датского клуба Слагельсе, который выступает на третьем уровне датского футбола. С начала 2022 года полузащитник перешел в чемпионат Фарерских островов. Transfermarkt оценивает этого героя еврокубков в 175 тысяч евро.

Отметим, что одним из тех, кто не забил пенальти за Копер, был 38-летний Йосип Иличич – легенда сборной Словении и бывший одноклубник Руслана Малиновского в итальянской Аталанте.