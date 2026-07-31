Подія сталась у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між фарерським клубом Рунавік та словенським Копером. Про досягнення Лінда повідомляє 24 Канал.

Що сталось у Лізі конференцій

Рунавік приїхав до Словенії після поразки 0:2 у домашньому поєдинку. До 70-ї хвилини матчу відповіді фарерці перемагали 1:0, що скорочувало їх відставання у загальному протистоянні до одного голу.

Різниця у рахунку зникла коли своїм головм відзначився 27-річний правий вінгер Рунавіка Лінд. Річ у тім, що футболіст не має передплічча правої руки.

Минулого разу голом на рівні єврокубків футболіст з подібним ураженням здоров’я відзначався у вересні 1963 року, коли нападник із Північної Ірландії Джиммі Хейсті, який виступав за ірландський Дандалк, вразив ворота швейцарського Цюріха у грі Кубка європейських чемпіонів.

Як склався залишок матчу

Гра перейшла в овертайми, де команди обмінялись голами, тож доля переможця вирішувалась у серії пенальті. Маріус Лінд пробув на футбольному полі усі 120 хвилин, але до відмітки у серії не підходив. Його команда виграла серію пенальті з рахунком 4:3 та у наступному раунді зустрінеться зі швейцарським Лугано.

Лінд є вихованцем маловідомого данського клубу Слагелсе, який виступає на третьому рівні данського футболу. З початку 2022-го півзахисник перебрався у чемпіонат Фарерських островів. Transfermarkt оцінює єврокубкового героя у 175 тисяч євро.

Зазначимо, що одним з тих, хто не забив пенальті за Копер був 38-річний Йосип Іличич – легенда збірної Словенії та колишній одноклубник Руслана Маліновського в італійській Аталанті.