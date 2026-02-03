Не Ферстаппен: кто из действующих пилотов Формулы-1 быстрее всех одержал дебютную победу

В Формуле-1 новичкам редко удается впечатлить в свой дебютный сезон. Но среди действующих пилотов есть один, кому не нужно было много времени, чтобы заявить о своем таланте.

В возрасте 41 года этот гонщик продолжает бросать самому себе вызов. Как пишет Autosport, даже семь чемпионских титулов не заставили его остановиться.

Кто из действующих пилотов потратил меньше всего гонок на получение дебютной победы?

В 2007 году новичок Макларен Льюис Хэмилтон имел один из лучших дебютов в истории: все пять своих первых Гран-при британец неизменно финишировал на подиуме. И с шестой попытки смог подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Это произошло в Канаде, где Льюис сначала буквально разгромил соперников в квалификации, опередив время Фернандо Алонсо почти на полсекунды. А во время гонки, которая спровоцирована авариями и драматической борьбой, Хэмилтон смог удержать преимущество, отрываясь каждый раз после того, как разрывы нивелировал автомобиль безопасности.

Как быстро другие пилоты одерживали победу?

Хэмилтону удалось начать отсчет своих побед гораздо быстрее, чем легендарному Михаэлю Шумахеру, с которым британец потом сравняется по чемпионствам. "Кровавый барон" впервые поднимал над головой золотой кубок на 18-ом своем Гран-при.

А среди действующих пилотов ближе всего подобрался Макс Ферстаппен: четырехкратный чемпион мира победил в 24-й своей гонке. Фернандо Алонсо отстал не намного: 29-й Гран-при стал победным.

