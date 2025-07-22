Беленюк проголосовал за уничтожение НАБУ и САП: как борец объяснил свою позицию

В Верховной Раде состоялось скандальное голосование за ограничение полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП. Свой голос за этот законопроект отдал Жан Беленюк.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк привел аргументы, почему отдал свой голос за ликвидацию НАБУ и САП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

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Почему Беленюк поддержал уничтожение НАБУ и САП?

Беленюк заявил, что таким образом выразил поддержку инициативе президента Украины Владимира Зеленского по уменьшению влияния антикоррупционных органов.

Поддержал позицию Президента по этому вопросу в контексте внешних и внутриполитических вызовов,

– заявил Беленюк.

Отметим, что свой голос за ограничение полномочий НАБУ и САП отдали также "Самый сильный человек мира 2004" Василий Вирастюк, чемпион мира по прыжкам в длину Ольга Саладуха и совладелец Динамо Григорий Суркис.

Напомним, что создание независимых антикоррупционных органов было одним из условий на пути Украины в ЕС. В последнее время со стороны власти усилилось давление на САП и НАБУ, где прошли обыски с участием СБУ. Свое беспокойство по этому поводу высказали представители Европейского Союза.

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