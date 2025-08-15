Лилия Подкопаева – одна из самых титулованных спортсменок в истории Украины. Бывшая гимнастка, которая 15 августа празднует свой день рождения.

15 августа Лилии Подкопаевой исполняется 47 лет. 24 Канал вспоминает спортивное прошлое гимнастки из Донецка, ее личную жизнь и где сейчас олимпийская чемпионка.

Как был спортивный путь Лилии Подкопаевой?

Лилия Подкопаева начала заниматься гимнастикой, когда ей исполнилось 5 лет. На эту спортивную секцию ее привела бабушка. Тогда еще никто не представлял, каких вершин в будущем достигнет эта маленькая девочка.

В 1993 году Лилия стала чемпионкой Украины и отправилась на чемпионат мира, где завоевала "серебро" в упражнениях на бревне. Всего на ЧМ Подкопаева получила 5 наград – 2 "золота" и 3 "серебра".

Еще больших достижений украинская гимнастка добралась на чемпионатах Европы – 4 "золота", одно "серебро" и 4 "бронзы".

Также за спиной Лилии Подкопаевой медали Игр доброй воли, Кубка Европы и других международных соревнований. Однако это все не сравнится с олимпийскими наградами гимнастки. На Олимпиаде 1996 года Подкопаева собрала аж три медали: "золото" абсолютного первенства, "золото" в вольных упражнениях и "серебро" на бревне.

За высокие достижения в спорте Подкопаева была награждена несколькими наградами от родной страны, в частности орденом княгини Ольги II степени и орденом "За заслуги" II степени.

На Играх в Атланте 18-летняя украинская гимнастка выполнила элемент, над которым работала аж 7 лет, который вошел в историю этого вида спорта под именем Подкопаевой.

Победное выступление на Олимпиаде-1996 Лилии Подкопаевой

Следующих Олимпийских игр в карьере спортивной гимнастки уже не было. Подкопаева ушла из спорта из-за частых травм.

Что известно о личной жизни Подкопаевой?

В своей жизни Лилия Подкопаева трижды была замужем. Первым мужем гимнастки стал донецкий бизнесмен Тимофей Нагорный. В 2006-м году супруги усыновили мальчика Вадима, которому на тот момент было всего 8 месяцев.

Через несколько месяцев Лилия и Тимофей узнали замечательную весть – Подкопаева беременна. Хотя врачи не давали положительных прогнозов из-за спортивного прошлого гимнастки и ее травм. В том же году олимпийская чемпионка подарила мужу на свет дочь Каролину. Интересно, что крестной мамой дочери гимнастки и бизнесмена является скандальная певица и предательница Украины Ани Лорак.



Подкопаева с первым мужем Нагорным / Фото из соцсетей

Однако этот семейный брак продлился до 2009-го года, когда пара развелась. В 2011-м титулованная гимнастка во второй раз вышла замуж. Новым мужем Лилии стал Виктор Костенко. Об этих отношениях почти ничего неизвестно. Но в окружении Подкопаевой рассказывали, что союз длился недолго.

Третьим и нынешним мужем Подкопаевой является бизнесмен и предприниматель Игорь Дубинский. С ним Лилия познакомилась уже за океаном. Дубинский уже давно проживает в Атланте, куда переехала жить бывшая гимнастка.

Где сейчас Лилия Подкопаева?

Олимпийская чемпионка в Атланте-1996 Подкопаева проживает в США. Судьбоносной для Лилии стала Атланта, где она завоевала три медали Олимпийских игр. Пара познакомилась на ужине у общих друзей, а сделал Дубинский предложение прямо в спортивном зале.

Уже в совместном браке Лилия родила Игорю дочь Эвелину (в 2019-м). Подкопаева стала многодетной мамочкой – трое детей.

Даже в США семья Подкопаевой активно поддерживала Украину после начала полномасштабной войны, которую развязала Россия. Она вместе с мужем занималась волонтерской деятельностью. За океаном Лилия перезапустила работу международного благотворительного фонда, который направлен на поддержку особо уязвимых слоев населения.

Также бывшая гимнастка не забывает наведываться на родную землю. Подкопаева стала одной из немногих бывших украинских спортсменов и спортсменок, которые заняли активно позицию относительно войны в Украине против России. В соцсетях Подкопаевой немало публикаций, касающихся военной тематики.

Последняя публикация экс-гимнастки в инстаграме была сделана 26 июля. Подкопаева вспомнила, как 29 лет назад стала олимпийской чемпионкой.

29 лет с тех пор, как получила олимпийскую медаль. Мгновение, изменившее все,

– написала под видео Лилия.

В каких телешоу участвовала гимнастка?

В 2006-м году гимнастка стала одной из участниц "Танцы со звездами", где одержала победу. После этой победы Подкопаева в паре с хореографом Сергеем Костецким на танцевальном Евровидении-2008. На этих соревнованиях украинский дуэт занял третье место.

Румба в исполнении Подкопаевой и Костецкого: смотрите видео

Летом 2011-го бывшая гимнастка стала одной из ведущих спортивно-развлекательного шоу "Я – герой!", который показывали на Новом канале. Ее партнерами по шоу были известные ведущие Сергей Притула и Александр Педан.

