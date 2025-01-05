Громкое возвращение рок-звезд: легендарные Linkin Park выступят на грандиозном футбольном событии

Американская рок-группа лишь недавно воссоединилась впервые после смерти вокалиста. Именно Linkin Park будут радовать футбольных фанатов на финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

С текущего сезона УЕФА изменил формат Лиги чемпионов. Кампания 2024-2025 проходит без групп на основной стадии, а плей-офф стартует аж с 1/16 финала.

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Рок-легенды в финале ЛЧ

Однако именно финал Лиги чемпионов остается главным футбольным событием года. УЕФА традиционно устраивает гранд-шоу накануне решающей встречи, приглашая звезд шоу-бизнеса.

Не станет исключением и финал 2025 года. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun, звездными гостями финала станет американская рок-группа Linkin Park.

Коллектив споет несколько песен в перерыве финала Лиги чемпионов. Отметим, что в 2024 году Linkin Park объявили о воссоединении после семилетней паузы.

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Группа была создана в 1996 году, но распалась в 2017-м из-за смерти вокалиста Честера Бенингтона. Теперь его место в коллективе заняли Эмили Армстронг.

Отметим, что ранее приглашенными гостями финалов Лиги чемпионов были такие звезды как Imagine Dragons, Дуа Липа, Алиша Киз, Камила Кабельо, The Black Eyed Peas. В прошлом году перед матчем выступал Ленни Кравитц. Финал 2025 года состоится 31 мая в Мюнхене.