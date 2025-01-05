З поточного сезону УЄФА змінив формат Ліги чемпіонів. Кампанія 2024-2025 проходить без груп на основній стадії, а плей-оф стартує аж з 1/16 фіналу.

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Рок-легенди у фіналі ЛЧ

Проте саме фінал Ліги чемпіонів залишається головною футбольною подією року. УЄФА традиційно влаштовує гранд-шоу напередодні вирішальної зустрічі, запрошуючи зірок шоу-бізнесу.

Не стане виключенням і фінал 2025 року. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun, зірковими гостями фіналу стане американський рок-гурт Linkin Park.

Колектив заспіває кілька пісень у перерві фіналу Ліги чемпіонів. Відзначимо, що у 2024 році Linkin Park оголосили про возз'єднання після семирічної паузи.

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Гурт був створений у 1996 році, але розпався у 2017-му через смерть вокаліста Честера Бенінгтона. Тепер його місце у колективі зайняли Емілі Армстронг.

Відзначимо, що раніше запрошеними гостями фіналів Ліги чемпіонів були такі зірки як Imagine Dragons, Дуа Ліпа, Аліша Кіз, Каміла Кабельо, The Black Eyed Peas. Минулого року перед матчем виступав Ленні Кравітц. Фінал 2025 року відбудеться 31 травня у Мюнхені.