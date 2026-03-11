Немецкая паралижница объяснила отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде-2026

Серебряные призеры Паралимпиады 2026 Линн Кацмайер и Флориан Бауманн отказались почтить гимн и флаг России, выражая солидарность с Украиной. Они также не фотографировались с россиянами.

Анастасия Багиян из России выиграла "золото" на паралимпийских соревнованиях в Милане под национальным флагом. Во время награждения российский гимн вызвал протест у немецкой серебряной призерки Линн Кацмайер, сообщает 24 канал.

Как свое решение прокомментировала Кацмайер?

После завершения соревнований Кацмайер предоставила комментарий для Общественное Спорт, в котором объяснила инцидент на церемонии награждения.

По ее словам, жест был сознательным и имел целью выразить позицию относительно войны, которую Россия ведет против Украины. Для нее и ее команды было важно показать, что война и события в Украине неприемлемы.

Также паралижница рассказала, что они знакомы со многими украинскими спортсменами и имели содержательные разговоры с некоторыми из них, которые делились информацией о положении своих семей и близких. По ее словам, это была единственная правильная реакция, ведь украинские спортсмены соревнуются под флагом и гимном, представляя свою страну.

Как на решение Кацмайер отреагировали в Германии?

По словам спортсменки, организаторы не отреагировали на жест Кацмайер и Флориана Бауманна. Зато большее внимание привлекли немецкие СМИ и болельщики, которые восприняли жест паралижницы неоднозначно.

Это было больше от немецкой прессы: написали много статей и много комментариев у нас в Instagram. Я ничего не получала от организаторов, только из прессы. Организаторы не критиковали,

– объяснила Кацмайер.

Что произошло на церемонии награждения?