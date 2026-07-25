Издевательство над Месси: известное приложение для изучения языков разозлило аргентинцев

Даже через неделю после финала чемпионата мира страсти вокруг победы Испании над Аргентиной не утихают. Поражение в американской стране восприняли так болезненно, что с чувством юмора у болельщиков сейчас проблемы.

Популярное приложение для изучения иностранных языков решило поддержать тренд на тему результата Мундиаля и в шутку включил в свой курс испанского языка троллинг над Лионелем Месси. Теперь против него в Аргентине едва не объявлен крестовый поход, пишет 24 Канал .

Как у Duolingo обыграли финал чемпионата мира

В социальных сетях приложения Duolingo появилось изображение сови-талисмана в образе, напоминающем защитника сборной Испании Марка Кукурелью. На испанском языке тот говорит "Месси, дрожь, потому что приближается..." Варианты ответа: чемпион, Кукурелья и Испания.

Что говорят в Аргентине

Фаны "альбиселесте" тематическую шутку совсем не оценили. Под сообщениями Duolingo начали появляться призывы к бойкоту приложения, его удалению и ревью-бомбингу – то есть массовому написанию негативных отзывов на всех возможных площадках.

Аргентинцы угрожают массово отказаться от применения или даже его запретить.

В целом Мундиаль в Аргентине сейчас достаточно токсичной темой: федерация футбола угрожает массовыми судебными исками СМИ и блоггерам за якобы травлю их команды во время турнира.