Месси опустился на колени после фантастического камбэка Аргентины: эмоции легенды взорвали интернет

Лионель Месси не смог сдержать эмоций после драматичной победы Аргентины над Англией. Его эмоции после финального свистка мгновенно стали одной из самых ярких сцен ЧМ-2026.

Полуфинал чемпионата мира подарил болельщикам одну из самых напряженных концовки турнира. Аргентина вырвала победу у Англии лишь в конце матча и во второй раз подряд пробилась в финал чемпионата мира, сообщает 24 Канал.

Как Месси отреагировал на выход Аргентины в финал

Поединок между Аргентиной и Англией завершился победой команды Лионеля Скалони со счетом 2:1. До 85-й минуты аргентинцы уступали, однако в решающий момент продемонстрировали характер.

Сначала счет сравнял Энцо Фернандес, а уже в добавленное время Лаутаро Мартинес принес своей команде победу. В обеих результативных атаках ключевую роль сыграл Лионель Месси, который записал на свой счет две голевые передачи.

Сразу после финального свистка капитан аргентинской сборной не смог сдержать эмоций. Месси упал на колени в центре поля, сжал кулаки и несколько секунд тряс ими, опустив голову. Затем он поднял взгляд к небу, улыбнулся и только после этого бросился праздновать вместе с партнерами. Эти кадры мгновенно разлетелись по соцсетям и стали символом драматической победы "альбиселесте", передает Ole.

Аргентина снова сыграет в финале чемпионата мира

Для действующих чемпионов мира этот финал станет вторым подряд. На предыдущем чемпионате мира в 2022 году сборная Аргентины одолела Францию в легендарном финале в серии послематчевых пенальти и завоевала третий титул в своей истории.

Теперь команду Скалони ждет новое испытание. В решающем матче чемпионата мира-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании, которая ранее одолела Францию и первой оформила путевку в финал.

Финальный поединок состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени. Для Месси это еще один шанс завершить блестящую карьеру очередным историческим достижением и помочь Аргентине защитить чемпионский титул.